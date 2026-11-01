Gabon : 217 sites communautaires pour rapprocher la vaccination des populations

Ecouter l'article

Le Gabon renforce son dispositif de vaccination de routine avec le déploiement de 217 sites communautaires à travers le territoire national. Lancée le 23 octobre 2026 par la ministre de la Santé, Pr Elsa Joséphine Ayo épouse Bivigou, cette initiative vise à améliorer l’accès à la vaccination, notamment pour les enfants de moins de 23 mois insuffisamment vaccinés ou n’ayant reçu aucune dose. L’objectif est de rapprocher les services de santé des populations, en particulier celles vivant dans les zones les plus difficiles d’accès.

Déployée avec l’appui du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, (Africa CDC), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’UNICEF, cette opération concerne les 51 départements sanitaires du pays. Elle s’inscrit dans le cadre du Plan d’urgence pour le renforcement de la vaccination de routine et entend contribuer à l’amélioration de la couverture vaccinale, conformément aux recommandations de l’OMS. En facilitant l’accès aux services de vaccination, les autorités sanitaires souhaitent réduire les inégalités entre les populations et renforcer la protection des enfants contre les maladies évitables.

Des services de vaccination plus proches des communautés

Au-delà de l’installation de ces sites, le dispositif prévoit plusieurs interventions de prévention. Il comprend notamment la vaccination de routine dans le cadre du Programme élargi de vaccination (PEV), l’administration de la deuxième dose du vaccin contre la rougeole aux enfants de 15 à 23 mois, ainsi que la distribution gratuite de moustiquaires imprégnées d’insecticide aux enfants et aux femmes enceintes. Le rapprochement des services de santé doit ainsi permettre aux familles de bénéficier plus facilement de ces prestations, sans avoir systématiquement à parcourir de longues distances pour accéder à un centre de vaccination.

La vaccination demeure un levier essentiel de santé publique. Effet, elle permet de prévenir plusieurs maladies infectieuses, de réduire les risques de complications graves et de limiter les décès liés à des affections évitables. Chez les jeunes enfants, dont le système immunitaire est encore en développement, le respect du calendrier vaccinal contribue à assurer une protection adaptée à chaque étape de leur croissance. Avec ces 217 sites communautaires, le Gabon entend donc renforcer la prévention et favoriser un accès plus équitable à la vaccination, afin de mieux protéger sa populations.