Franceville : le responsable d’EDG écroué pour manipulation de comptes et détournement de fonds

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La tempête judiciaire ne faiblit pas autour de l’établissement de microfinance « Épargne, développement du Gabon » (EDG) dans la province du Haut-Ogooué. Comme le révèle le quotidien L’Union ce vendredi 04 septembre 2026, le dossier vient de connaître une nouvelle tournure majeure avec l’incarcération du chef d’agence de Franceville, Joseph Z.Z., âgé de 42 ans. Placé sous mandat de dépôt le mardi précédent, ce responsable de nationalité gabonaise a été directement transféré à la maison d’arrêt de Yené.

L’arrestation du responsable fait suite à une plainte formelle déposée par un agent de la Sécurité pénitentiaire nommé Manfoumbi. Interpellé par les enquêteurs de l’antenne provinciale de la Police judiciaire (PJ) du Haut-Ogooué, Joseph Z.Z. a été longuement auditionné avant d’être déféré devant la justice.

Une information judiciaire a dans la foulée été ouverte par le parquet pour des soupçons de manipulation de comptes et de détournement de fonds. Cette interpellation survient quelques mois seulement après celle du responsable de l’agence EDG de Moanda, déféré pour des motifs similaires au début de l’année 2026.

Inquiétudes grandissantes autour du système de contrôle

Cette série d’ennuis judiciaires successifs met à rude épreuve la réputation de l’institution financière. Au sein de l’opinion publique locale, la répétition de ces affaires impliquant des cadres de premier plan suscite de nombreuses interrogations sur la gouvernance interne de l’établissement. Les observateurs se demandent s’il s’agit d’agissements individuels isolés ou si ces dysfonctionnements révèlent des failles plus profondes dans les mécanismes de contrôle et de gestion d’EDG.

Pour l’heure, l’instruction suit son cours sous la conduite des autorités judiciaires. Les investigations complémentaires devront déterminer avec exactitude le modus operandi utilisé, l’ampleur du préjudice financier causé, ainsi que l’éventuelle existence d’autres complicités au sein de la structure.