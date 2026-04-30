Gabon : seulement 108 733 chômeurs en 2024

Ecouter l'article

L’enquête nationale sur l’emploi et le chômage, présentée ce 29 avril 2026, constitue un outil stratégique pour les autorités dans la lutte contre le chômage structurel. Lancée en novembre 2024, elle s’est déroulée en plusieurs phases, incluant la collecte, l’apurement, le traitement et l’analyse des données. Les résultats mettent en évidence des indicateurs clés du marché du travail, avec un taux d’activité estimé à 49,5 % et un taux d’emploi de 40 %, traduisant une participation encore limitée à l’économie formelle.

Mais l’indicateur le plus attendu concernait le chômage. Selon le rapport, il s’établit à 17,4 % en 2024, soit 108 733 personnes en situation de chômage. Les jeunes de 15 à 24 ans sont particulièrement affectés, représentant 34,5 % des chômeurs. Cette situation met en lumière la vulnérabilité de cette tranche d’âge et souligne la nécessité pour les pouvoirs publics de renforcer les politiques d’insertion professionnelle et de formation.

Un chômage marqué par de fortes disparités

L’analyse révèle également d’importantes disparités géographiques. Le chômage en milieu urbain atteint 19,3 %, contre 5,8 % en zone rurale, illustrant les fortes tensions sur le marché de l’emploi dans les grandes agglomérations. Par ailleurs, le phénomène du chômage de longue durée prédomine, avec des périodes d’inactivité comprises entre un et cinq ans pour une grande partie des demandeurs d’emploi. Ces données, bien que non exhaustives, traduisent l’urgence de mettre en œuvre des solutions adaptées et durables.

Sur le plan méthodologique, l’enquête couvre l’ensemble du territoire national et repose sur un sondage auprès des ménages ordinaires. L’échantillonnage s’appuie sur 22 strates issues de 13 régions, combinant provinces et grandes villes, en milieux urbain et rural. La collecte, réalisée par la méthode CAPI à l’aide de deux questionnaires, s’est déroulée sur deux mois avec 71 agents. Au total, 3 408 ménages ont été interrogés dans 176 zones, avec un taux de réponse de 96,8 %, garantissant la fiabilité des résultats obtenus.