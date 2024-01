Follow on X

Ndjolé : L’ire des populations contre les coupures d’électricité et d’eau

Les populations de la ville de Ndjolé situé dans la province du Moyen-Ogooué ont barricadé, le jeudi 4 janvier 2024, la voie d’accès au marché de ladite ville. Ces derniers s’insurgent contre les coupures intempestives et inexplicable d’électricité et d’eau dans leur localité.

Dans le département de l’Abanga-Bigné les choses ne vont plus. Les populations de Ndjolé ont manifesté leur mécontentement jeudi dernier. Une action qui résulte des nombreuses coupures d’électricité et d’eau dont ils sont victimes. Excédé, étouffé, à bout de force, les habitants de cette localité ont décidé d’exprimer leur contrariété en barrant la route.

La route du marché barricadée

Il a donc été difficile pour les voyageurs, et les riverains d’accéder au marché de la ville de Ndjolé durant le 4 janvier 2024. Descendues dans la rue, les populations se disent épuisées car depuis le 31 décembre 2023, ils sont victimes de délestages. Les habitants du carrefour qui permet de relier la capitale du pays à quatres provinces invitent donc la société de distribution et de commercialisation d’eau et d’électricité à prendre les choses en main.

Afin d’éviter d’autres pertes en matériel et un ralentissement considérable du quotidien des populations. Selon nos confrères de TV+, les habitants auraient entamé plusieurs démarches auprès de la SEEG sans obtenir de réponse. Forte heureusement, dans l’après-midi du 4 janvier 2024, la société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG) a tenu à communiquer sur la situation.

Des perturbations dans le desserte en électricité de Ndjolé et Mouila

Selon le communiqué signé de la direction de la communication de la SEEG, la société a enregistré « Une baisse de ses moyens de production d’électricité dans les villes de Ndjolé et Mouila ». C’est donc ces situations consécutives qui ont entraîné tous ces dysfonctionnements « sur les groupes des centrales thermique de ces deux localités ». La direction de la communication rassure les populations que « Les équipes techniques mobilisées à cet effet travaillent d’arrache-pied ». Un retour à la normal serait donc prévu pour le samedi 6 janvier 2024 « au plus tard ».