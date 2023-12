Gabon : retour à la normale dans la livraison des compteurs par la SEEG pas avant octobre 2024

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre de l’Energie et des ressources hydrauliques, Jeannot Kalima, s’est prêté ce 27 décembre à un grand oral devant les députés de la Transition, dans le cadre de la séance plénière des questions au gouvernement. Une séance au cours de laquelle le membre du gouvernement a édifié les parlementaires sur les difficultés au sein de la Société d’énergie et d’eau du Gabon. A ce propos, Jeannot Kalima a indiqué que les retards dans la livraison des compteurs d’eau et d’électricité ne seraient plus qu’un vieux souvenir, dès octobre 2024.

Le circuit d’installation des compteurs d’eau et d’électricité est fortement entravé, occasionnant des retards de livraison allant jusqu’à trois années pour certains foyers. Toute chose qui a conduit le ministre de l’Energie, Jeannot Kalima à s’expliquer devant les députés. Si le membre du gouvernement a reconnu des graves dysfonctionnements au sein de la SEEG, il s’est voulu rassurant quant aux efforts entrepris par les autorités, en vue d’un retour à la normale.

16 502 demandes de compteurs d’eau et d’électricité en cours de traitement

C’est ce qu’à révélé Jeannot Kalima devant les députés de la transition. En effet, selon ce dernier, ce sont au total 9 267 demandes de compteurs d’eau en cours de traitement, et 7 235 demandes en ce qui concerne les compteurs d’électricité. Devant ce nombre considérable de dossiers, auxquels viennent se greffer les nouvelles demandes, le membre du gouvernement s’est donné un délai de 10 mois pour une livraison de compteurs dans les 15 jours, tel que prévu par la convention qui lie l’Etat gabonais à la Société d’énergie et d’eau du Gabon.

« Au regard du nombre important des compteurs qui restent à poser, et qui nécessite la mobilisation de plusieurs équipes sur une durée relativement longue, la SEEG opte pour le traitement en priorité des anciennes demandes et des cas d’urgence », a déclaré Jeannot Kalima, tout en précisant que dans l’important stock de compteurs réceptionnés par la SEEG, près de 3 000 ont à ce jour déjà été posés.

Deux phases prévues dans le processus de retour à la normale

Dans son discours devant les députés de la Transition, Jeannot Kalima a affirmé que le retour à la normale dans le circuit de pose des compteurs d’eau et d’électricité ne se ferait pas avant fin octobre 2024. Dans ce processus de normalisation, 60% de compteurs d’eau seront posés, contre 30% pour les compteurs électriques dans la première phase de l’opération, qui prend fin en juillet 2024. Quant à la dernière phase, dont l’issue devrait acter le retour à la normale, elle se ferait sans ombrage puisque selon le ministre, les stocks de compteurs à la date du 26 décembre 2023 étaient de « 6 300 compteurs électriques triphasés et 34 000 monophasés (…) et 9 400 compteurs eau de type Véolia ».

Répondant à la question d’une possibilité de procéder à des branchements directs pour les personnes en attente de compteurs depuis trois ans, Jeannot Kalima a reconnu qu’environ 7 000 foyers sont déjà, pour des raisons diverses, alimentés par branchements directs. C’est pourquoi, et afin d’assurer à la SEEG une viabilité financière, le patron de l’Energie et des ressources hydrauliques a indiqué que dans le processus de traitement des demandes en attente, ces 7 000 dossiers figurent parmi les priorités.