Vœux aux diplomates : le Gén. Oligui Nguema fustige les partenaires qui ostracisent le Gabon

Le président de la Transition, le Gén. Brice Oligui Nguema avait rendez-vous ce 03 janvier 2024 avec le corps diplomatique accrédité au Gabon, dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux. Dans son adresse aux diplomates, le numéro 1 gabonais est largement revenu sur les efforts du pays en vue de retrouver sa place dans le concert des nations. Dans cet élan, le chef de l’Etat a fustigé l’attitude de certains partenaires, qui refusent de prendre en compte ces efforts dans leur évaluation de la situation du Gabon.

Depuis la déclinaison du calendrier de la Transition par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, le Gabon retrouve peu à peu sa crédibilité aux yeux de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Un signe d’ouverture de la communauté internationale, que le chef de l’Etat a tenu à souligner, à l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux au corps diplomatique, non sans tacler au passage ceux qui font mine de ne pas percevoir les efforts accomplis en seulement 3 mois.

La communauté internationale témoin des efforts du Gabon

Dans le cadre de cette cérémonie de vœux au corps diplomatique, l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Gabon, Abdellah Sbihi, par ailleurs vice-doyen du corps diplomatique accrédité au Gabon a porté la voix de ses pairs. En effet, tout en saluant l’acte posé par les Hommes en armes le 3 à août, le diplomate a réitéré l’engagement du corps diplomatique à accompagner les efforts du Gabon, dans sa marche vers le retour à la respectabilité internationale.

Répondant à ses hôtes, le chef de l’Etat a salué cette marque d’amitié, et à pris à témoin la communauté internationale, quant aux efforts consentis par le Gabon malgré les difficultés auxquelles il fait face « Vous êtes observateurs et témoins avisés de nos difficultés mais aussi des efforts que le peuple gabonais et ses nouveaux dirigeants déploient pour faire face aux défis multiformes, visant à préserver l’unité nationale, la cohésion sociale, et la paix », a déclaré le président de la République.

Le Gabon ostracisé par la CEEAC et l’Angola ?

Si le président de la Transition a remercié les diplomates pour leur reconnaissance de la légitimité de l’acte fondateur du 30 août 2023, il n’a pas manqué de relever avec regret, l’ostracisation de certains partenaires. « Depuis lors, je n’ai ménagé aucun effort pour que le Gabon reprenne sa juste place dans le concert des nations, même si ces efforts ne semblent guère convaincre certains alors que, comme vous pouvez le constater au quotidien, le Gabon est en paix et son peuple profite de toutes ses libertés », a déclaré Brice Oligui Nguema.

Une allusion à peine voilée à la 5ème session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), qui s’est tenue en Guinée Équatoriale. Laquelle s’est conclue par le maintien des sanctions vis-à-vis du Gabon. Par ailleurs, l’attitude de Luanda vis-à-vis de Libreville, qui a donné lieu à une mini crise diplomatique, pourrait également justifier les propos du nouvel homme fort du Gabon, qui a conclu son discours en exprimant son voeu de voir les liens entre le Gabon et tous ses partenaires présents dans le pays se consolider.