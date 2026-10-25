Naufrage Prostector 5 : SYNAHYDRO appelle au renforcement des contrôles 

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Le naufrage de la plateforme de forage Prospector 5, survenu dans la nuit du samedi 24 octobre 2026 au large de Mayumba, suscite de vives préoccupations au sein du secteur pétrolier gabonais. Dans un communiqué publié dimanche à Libreville, le Syndicat des agents des hydrocarbures (SYNAHYDRO) exprime sa solidarité envers les victimes et appelle au renforcement des contrôles sur les installations offshore. L’appareil, appartenant à Borr Drilling et opérant pour le compte de BW Energy sur le permis Dussafu Marin, a sombré alors que 115 personnes se trouvaient à bord. Selon les premières informations, un phénomène de poinçonnement du sol marin, évoqué lors des opérations de préchargement des jambes, pourrait avoir compromis la stabilité de la plateforme. Les causes exactes restent à établir.

Le bilan provisoire fait état de 110 personnes retrouvées saines et sauves, tandis que cinq autres demeurent portées disparues. Le SYNAHYDRO adresse son soutien aux rescapés, aux familles des disparus et aux équipes mobilisées pour les recherches. Le syndicat demande l’ouverture d’une enquête technique approfondie portant notamment sur les études géotechniques, la résistance du fond marin et les procédures de préchargement. Il réclame également la mobilisation des assurances, un suivi rigoureux des coûts du sinistre et des indemnisations, ainsi qu’une prise en charge psychologique des survivants par les entreprises concernées.

Le syndicat veut renforcer la surveillance administrative

Au-delà de l’enquête, l’organisation syndicale insiste sur la nécessité de renforcer les missions de contrôle du ministère du Pétrole et du Gaz. Elle préconise une présence systématique des agents de l’administration sur les installations pétrolières, notamment pendant les opérations de déplacement, de mobilisation et de démobilisation des appareils de forage. Le SYNAHYDRO plaide aussi pour la création d’un fonds spécial destiné à financer les interventions d’urgence, ainsi que pour l’application de mesures correctives ou de sanctions si des manquements sont établis. Il souhaite, par ailleurs, qu’un représentant syndical participe au suivi du dossier, dans le respect des compétences des autorités.

Pour le SYNAHYDRO, cet accident rappelle que la sécurité des opérations pétrolières en mer dépend de la qualité des études techniques, de la stabilité des équipements et du respect strict des procédures. Le syndicat estime que la rationalisation des ressources ne doit pas affaiblir les capacités de contrôle de l’État. Il appelle ainsi à doter les services compétents de moyens humains, financiers et logistiques adaptés aux risques du secteur. La protection des travailleurs, la sécurité des installations et la préservation des intérêts économiques nationaux constituent, selon lui, des priorités indissociables. L’organisation réaffirme enfin son engagement en faveur d’un développement durable des hydrocarbures et de la reconnaissance des professionnels qui contribuent quotidiennement à la performance et à la sûreté de cette industrie.