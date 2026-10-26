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Gabon : Edgar Moukoumbi va-t-il reprendre la délivrance de la Carte nationale ?

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 26 octobre 2026 à 11h50min
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Edgar Moukoumbi aussi attendu sur le dossier de la carte nationale d’identité électronique © Montage GMT
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À peine nommé à la tête du ministère de l’Intérieur, Edgar Moukoumbi s’est déjà illustré par une sortie remarquée contre certaines pratiques des églises dites de réveil. Une prise de position qui donne le ton et témoigne de la volonté du nouveau ministre de s’attaquer aux dossiers sensibles relevant de son département, après son passage remarqué aux Travaux publics et à la Construction.

Sécurité, décentralisation, lutte contre l’incivisme, les chantiers ne manquent pas pour le membre du gouvernement. Mais un autre dossier suscite de fortes attentes, la délivrance de la Carte nationale d’identité électronique (CNIE). Après près d’une décennie d’attente, les Gabonais avaient enfin entrevu une issue sous la Transition, grâce à l’accélération du processus d’établissement de ce document essentiel.

CNIE, l’urgence d’un redémarrage effectif

Le 24 juin 2024, le chef de l’État avait personnellement lancé les opérations de délivrance à Lambaréné. Dans la foulée, le ministère de l’Intérieur avait intensifié les activités, permettant à des milliers de citoyens d’obtenir leur carte. La mise en place d’un dispositif d’enrôlement dématérialisé avait également contribué à désengorger les centres physiques et à fluidifier les procédures. Une dynamique encourageante, qui laissait espérer une résolution durable de cette attente administrative.

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Pourtant, après plusieurs mois de fonctionnement, la machine semble s’être grippée. Les délais entre l’enrôlement et la remise des cartes se sont considérablement allongés, sans communication officielle permettant d’en comprendre les raisons. Des milliers de Gabonais attendraient toujours leur document, parfois neuf mois après leur enrôlement. Cette situation alimente les interrogations sur le suivi du dispositif et la capacité des autorités à garantir un service public efficace.

Sur le terrain, les enrôlements se poursuivent, mais les usagers doivent se contenter de récépissés dont l’utilité reste limitée lors de certaines démarches administratives ou bancaires. Face à cette impasse, Edgar Moukoumbi est désormais attendu au tournant. Saura-t-il rétablir la chaîne de délivrance, clarifier les blocages et apporter des réponses concrètes aux gabonais ? C’est sa capacité à transformer les attentes en résultats concrets qui sera jugée.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 26 octobre 2026 à 11h50min
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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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