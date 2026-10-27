Projet de budget 2027 : le Gabon réduit de près de 35 milliards de FCFA les crédits consacrés à la Défense nationale

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une diminution de 34,89 milliards de FCFA des crédits consacrés à la Défense nationale. Selon les tableaux budgétaires annexés au texte, l’enveloppe de cette mission passerait de 307,39 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 272,51 milliards en 2027, soit une contraction de 11,3 %. Cette réduction concerne principalement les investissements militaires, en baisse de 42,08 milliards, tandis que les dépenses de personnel progresseraient de 7,07 milliards. Un arbitrage qui interroge sur les priorités retenues pour l’équipement des forces armées et la modernisation des infrastructures militaires.

Dans un contexte où la défense nationale exige des moyens humains, matériels et logistiques importants, les orientations budgétaires prévues pour 2027 révèlent une redistribution significative des ressources. L’analyse détaillée de la mission Défense montre que la baisse globale ne se traduit pas par une réduction uniforme de tous les postes de dépenses. Les crédits destinés aux équipements et à certaines unités diminuent, alors que ceux consacrés à la préparation et à l’emploi des forces augmentent sensiblement. Cette évolution soulève une question : le gouvernement privilégie-t-il le fonctionnement opérationnel et les ressources humaines au détriment des investissements matériels, ou ces variations traduisent-elles simplement une modification du calendrier des programmes militaires ?

Les investissements militaires diminuent de 42 milliards de FCFA

La principale réduction concerne les dépenses d’investissement, qui passeraient de 138,61 milliards de FCFA en 2026 à 96,53 milliards en 2027, soit une diminution de 42,08 milliards, correspondant à 30,4 %. À l’inverse, les dépenses de personnel progresseraient de 148,10 à 155,17 milliards de FCFA, soit 7,07 milliards supplémentaires. Les crédits de biens et services reculeraient légèrement, de 13,75 à 13,09 milliards, tandis que les dépenses de transfert augmenteraient de 6,93 à 7,73 milliards.

Cette ventilation montre que l’essentiel de l’ajustement budgétaire porte sur les investissements plutôt que sur les rémunérations. Toutefois, les tableaux ne permettent pas de déterminer précisément si les réductions concernent l’acquisition de véhicules, d’équipements militaires, la construction de casernes ou la réhabilitation d’installations existantes. Une telle identification nécessiterait la publication d’une programmation détaillée des opérations, dont certaines peuvent relever de contraintes particulières de confidentialité.

Équipement des forces et Garde républicaine : les principales réductions

Le programme Équipement des forces enregistrerait la plus forte contraction. Ses crédits passeraient de 118,66 milliards de FCFA en 2026 à 82,76 milliards en 2027, soit une diminution de 35,90 milliards. Les investissements du programme reculeraient de 105,02 à 76,30 milliards, représentant 28,72 milliards de moins. Ses dépenses de personnel diminueraient également de 12,71 à 5,33 milliards. Ces chiffres traduisent un réajustement important des moyens consacrés à ce programme, sans permettre d’identifier les matériels ou les opérations précisément concernés.

La Garde républicaine verrait également son budget diminuer, de 83,46 à 66,16 milliards de FCFA, soit une réduction de 17,30 milliards. Ses investissements passeraient de 33,59 à 20,23 milliards, tandis que ses dépenses de biens et services reculeraient de 3,65 à 1,48 milliard. Le programme Pilotage et soutien à la politique de défense nationale subirait pour sa part une diminution de 6,15 milliards, avec une enveloppe ramenée de 11,72 à 5,56 milliards de FCFA.

Préparation des forces : plus de 20 milliards supplémentaires

À rebours de ces réductions, le programme Préparation et emploi des forces bénéficierait d’une augmentation de 20,65 milliards de FCFA, passant de 67,56 à 88,22 milliards. Cette progression serait essentiellement portée par les dépenses de personnel, qui atteindraient 84,75 milliards contre 64,68 milliards en 2026. Les crédits de biens et services augmenteraient également de 585 millions de FCFA. Le programme Vie du soldat progresserait, quant à lui, de 26 à 29,81 milliards, soit 3,82 milliards supplémentaires.

Ces évolutions suggèrent une priorité budgétaire accordée aux moyens humains et à certaines dépenses liées aux conditions de service, sans qu’il soit possible d’en déduire automatiquement une amélioration des rémunérations individuelles ou une augmentation des effectifs. Pour apprécier la portée réelle de ces arbitrages, il faudra notamment connaître les objectifs opérationnels poursuivis et les investissements dont l’exécution pourrait être rééchelonnée. Car au-delà des 35 milliards de FCFA retranchés à la mission Défense, l’enjeu sera de déterminer si les moyens maintenus permettront de préserver les capacités opérationnelles des forces armées tout en poursuivant leur modernisation.