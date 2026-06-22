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National foot 2 : CF Mounana champion et de retour dans l’élite !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 22 juin 2026 à 10h29min
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Au terme d’une aventure épique et d’une résilience à toute épreuve, le Centre de Formation de Mounana (CF Mounana) a validé son ticket de retour au sein de l’élite du football gabonais. Le club créé et structuré par le mécène Hervé Patrick Opiangah a réussi l’exploit de s’adjuger le titre de champion de National Foot 2 ce dimanche 21 juin 2026, à l’issue de la 13e journée.

Le purgatoire n’aura duré qu’une seule saison pour le club de la ville de Mounana dans la province du Haut-Ogooué. Condamné à la relégation au terme de l’exercice chaotique 2024-2025, le club minier avait sombré suite à un feuilleton extra-sportif qui l’avait asphyxié. Les déboires judiciaires de son propriétaire, Hervé Patrick Opiangah (HPO), qui avaient entraîné le gel de ses comptes bancaires, avaient sevré la structure de toutes ses ressources financières.

CF Mounana, le retour du phénix au top du football gabonais !

Condamné à une descente aux enfers et au départ prématuré de la majorité de ses cadres, CF Mounana a fait montre d’un moral sans égal. À l’image de son président emblématique qui n’a pas lâché avant de sortir blanchi de ce qui aujourd’hui est admis comme « une cabale vaine ». D’autant plus que les chefs d’accusation portés contre HPO se sont révélés infondés. Pourtant, là où beaucoup auraient déposé le bilan face à un tel gouffre, le navire mounanais a su faire le dos rond.

Joueurs, encadreurs et dirigeants ont cru à la renaissance. Pour ce faire, l’équipe n’a ménagé aucun effort pour de montrer constant tout au long de l’exercice 2025-2026 en deuxième division. Et comme le travail finit toujours par payer, le dimanche 21 juin 2026, le suspense est mort dans l’œuf. Le CF Mounana a lavé l’affront pour retrouver son honneur et sa dignité. Aucun concurrent ne peut désormais se frotter à la machine à victoires. Désormais, les yeux sont rivés vers le National foot 1.

Considéré à juste titre comme l’un des rares clubs ayant une structure organisationnelle impeccable, le CF Mounana qui a formé les tout meilleurs de l’histoire du ballon rond gabonais, semble parti pour nous faire vivre une épopée digne de Leicester en Premier League. Avec, peut-être, un double championnat de deuxième déjà acquis et de première à aller chercher. Pour l’heure, le sourire a repris sa place chez les triple champions du Gabon. La vague jaune arrive à grand pas vers le top du top local.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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