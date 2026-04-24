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Gabon : Mbamba 26 renforce la coopération militaire avec la France et la formation des forces armées

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 24 avril 2026 à 9h35min
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Une vue des participants à la deuxième édition de l’exercice militaire conjoint Mbamba 26 © D.R.
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Du 6 au 22 avril 2026 dans la Ngounié, la deuxième édition de l’exercice militaire conjoint Mbamba 26 entre le Gabon et la France s’est tenue à l’ENFOMA. Mobilisant élèves officiers et sous-officiers, cette manœuvre a permis de renforcer les capacités opérationnelles des forces gabonaises à travers des entraînements intensifs et des échanges de savoir-faire.

Cet exercice militaire organisé dans la province de la Ngounié, s’inscrit dans cette dynamique de professionnalisation et d’interopérabilité des forces. Placée sous la présidence du Général Mbondo Landry, Adjoint opérationnel au Chef d’État-major général des Forces armées gabonaises, cette édition a réuni les élèves officiers de deuxième année de l’École Nationale des Forces Militaires de Mandilou (ENFOMA) ainsi que les élèves sous-officiers de l’École Nationale des Sous-Officiers d’Active de Mouila (ENSOA).

Un entraînement intensif au cœur des réalités opérationnelles

Durant deux semaines, les participants ont été plongés dans des conditions proches du terrain, avec des modules couvrant des domaines clés tels que le combat en jungle, les opérations en zone urbaine ou encore la lutte contre les engins explosifs improvisés. Cette formation a été encadrée par des stagiaires gabonais du Cours des Capitaines, avec l’appui d’un détachement français composé de parachutistes et de chasseurs alpins.

Au-delà des aspects techniques, l’exercice a permis de renforcer les capacités de planification et de commandement des jeunes cadres militaires gabonais. L’objectif étant de les préparer à conduire des opérations complexes dans un environnement de plus en plus exigeant. Le point culminant de cet entraînement a été la synthèse finale de 48 heures, organisée du 20 au 22 avril. Les élèves officiers ont tour à tour pris le commandement de troupes mixtes gabono-françaises dans des scénarios simulant des situations de combat réel.

Une coopération militaire consolidée et opérationnelle

Les manœuvres ont notamment conduit à une reconnaissance de 16 kilomètres aux abords du lac Bleu à Mouila, suivie d’opérations d’infiltration et d’assaut contre un quartier général fictif. Le 21 avril, les forces engagées ont réussi à neutraliser et capturer l’ensemble des éléments adverses, atteignant leurs objectifs opérationnels.

La cérémonie de clôture, présidée par le Colonel Mayandji François-Martial, commandant de l’ENFOMA, s’est tenue en présence du Colonel Baller Nicolas, chef du détachement de liaison interarmées français au Gabon. Elle a été marquée par la cession d’équipements militaires, notamment des véhicules et des armes, au profit de l’école gabonaise. Au-delà de l’aspect symbolique, cette dotation traduit la volonté des deux pays de consolider une coopération militaire durable et efficace.

Vers une montée en puissance des forces gabonaises

À travers Mbamba 26, le Gabon réaffirme son ambition de disposer de forces armées mieux formées, capables de répondre aux défis sécuritaires contemporains. Cette initiative illustre également l’importance des partenariats internationaux dans le renforcement des capacités nationales.

En favorisant le transfert de compétences et l’entraînement conjoint, cet exercice contribue à structurer une armée plus professionnelle et opérationnelle. Une orientation stratégique qui s’inscrit pleinement dans la volonté des autorités de moderniser l’appareil de défense et de garantir la sécurité du territoire national.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 24 avril 2026 à 9h35min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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