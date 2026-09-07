Moanda : un corps sans vie découvert à 2h à Leyima !

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L’effroi s’est emparé du quartier Leyima, à Moanda, dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Aux alentours de 2 heures du matin, la découverte macabre d’un corps abandonné sur la voie publique a plongé les riverains dans la stupeur et l’incompréhension.

Alertée, la brigade de gendarmerie du chef-lieu du département de la Lebombi-Leyou s’est immédiatement rendue sur place. Sur les lieux, les hommes en tenue découvrent le corps sans vie d’un homme, présentant des marques laissant présager une possible agression. Du sang, visible au niveau de la bouche et de la tête, vient renforcer les soupçons d’un acte violent.

Encore un drame dans Moanda que se passe-t-il ?

Fait troublant, la victime demeure, à ce jour, non identifiée. Aucun habitant du quartier n’est parvenu à mettre un nom sur ce visage sans vie, épaississant davantage le voile de mystère qui entoure ce drame. Sur intervention de l’édile de la cité minière, la dépouille a été acheminée vers une maison de pompes funèbres, en attendant que la lumière soit faite sur son identité.

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Franceville a, quant à lui, été saisi de cette affaire. Reste désormais à savoir dans quelles circonstances cet homme a trouvé la mort. S’agit-il d’un règlement de comptes ? D’une agression crapuleuse ayant mal tourné ? Ou encore d’un meurtre prémédité, l’auteur ayant choisi d’abandonner le corps en pleine rue pour brouiller les pistes ?

Autant d’hypothèses qui alimentent déjà les conversations à Moanda, sans qu’aucune ne puisse, pour l’instant, être confirmée. Une enquête a été ouverte par les services compétents, avec pour double objectif d’identifier la victime et d’élucider les circonstances exactes de ce décès suspect. Gabon Media Time suivra de près les développements de cette affaire.