Football : Aubameyang, meilleur buteur africain de l’histoire dans le top5 Europe !

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Le Gabon a un roi, et il porte le numéro 7 du Deportivo La Corogne. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang trône plus que jamais au sommet du classement des meilleurs buteurs africains dans les cinq grands championnats européens, avec un total ahurissant de 250 buts, glanés sous les couleurs de Saint-Étienne, Dortmund, Arsenal, Barcelone, Marseille et du Deportivo. Devant lui, personne.

L’international Gabonais qui s’est récemment mis en pause avec les Panthères du Gabon est suivi par deux monstres sacrés du football africain. À savoir Mohamed Salah qui compte 228 buts et la légende camerounaise Samuel Eto’o qui en compte 209 buts. Non loin Didier Drogba et ses 143 réalisations surgit à 2 longueurs du Malien Frédéric Kanouté et ses 141 buts. Un panthéon difficilement détrônable sur lequel règne Aubameyang.

Aubameyang, roi parmi les plus grands !

Mais l’histoire de la légende Aubameyang ne s’arrête pas là. À 37 ans, l’ancien capitaine des Panthères réalise un exploit inédit dans les livres du Deportivo la Corogne. Buteur lors de ses quatre premiers matchs de Liga, il efface des tablettes Bebeto et Rábade, jusque-là seuls détenteurs de la marque avec trois rencontres consécutives. Un record vieux de plusieurs décennies balayé par un feu follet que l’on croyait sur le déclin.

Et la forme est bien réelle : samedi 5 septembre dernier, face à Villarreal, Pierre-Emerick Aubameyang a livré une masterclass avec un but et deux passes décisives, arrachant la victoire (3-2) à la 88e minute d’une frappe glaciale après une récupération haute. Une performance qui propulse provisoirement le Deportivo à la 4e place, toujours invaincu. Le salto est devenu une habitude, la Liga son nouveau terrain de jeu, « Auba » n’a pas terminé de faire parler de lui.