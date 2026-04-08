Minvoul : un complexe commercial moderne pour améliorer l’accès aux produits essentiels

Ecouter l'article

La ville de Minvoul, chef-lieu du département du Haut-Ntem, se dote d’un complexe commercial communautaire destiné à renforcer l’offre en denrées alimentaires et en produits pharmaceutiques. Une infrastructure qui s’inscrit dans la politique d’amélioration des conditions de vie des populations rurales.

Située dans la province du Woleu-Ntem, Minvoul franchit une nouvelle étape dans son développement local avec la mise en place d’un complexe commercial moderne. Cette infrastructure vise à répondre à un double enjeu : faciliter l’accès aux produits de première nécessité et améliorer la couverture sanitaire de proximité.

Un marché structuré pour dynamiser l’économie locale

Au cœur de ce projet, un centre commercial dédié à la vente de denrées alimentaires. L’objectif est de structurer les circuits de distribution dans une localité souvent confrontée à des difficultés d’approvisionnement.

En offrant un espace organisé et adapté, ce marché devrait permettre aux commerçants de mieux écouler leurs produits tout en garantissant aux populations un accès plus régulier à des aliments de qualité. Une initiative qui pourrait également contribuer à dynamiser l’économie locale et à soutenir les activités génératrices de revenus.

Une pharmacie agréée pour renforcer l’accès aux soins

L’un des volets majeurs de ce complexe réside dans l’installation d’une pharmacie agréée à la CNAMGS. Ce dispositif permettra aux habitants de bénéficier d’un accès sécurisé à des médicaments conformes, dans un contexte où les circuits informels restent encore présents dans certaines zones rurales.

Cette pharmacie constitue ainsi un levier important pour améliorer la prise en charge sanitaire des populations, en facilitant l’accès aux traitements et en réduisant les risques liés aux produits de santé non certifiés.

Une politique d’aménagement orientée vers les territoires

La réalisation de cette infrastructure s’inscrit dans la volonté des autorités, sous l’impulsion du président Brice Clotaire Oligui Nguema, de réduire les inégalités territoriales. Elle traduit une ambition claire : offrir des services de base de qualité, y compris dans les zones éloignées des grands centres urbains.

Au-delà de Minvoul, ce type de projet pose la question de la généralisation des infrastructures communautaires dans les départements ruraux. Dans un pays marqué par des disparités d’accès aux services essentiels, ces investissements apparaissent comme un levier structurant du développement local.

Entre modernisation des espaces commerciaux et amélioration de l’accès aux soins, Minvoul amorce ainsi une transformation progressive, illustrant les enjeux d’un aménagement du territoire plus équilibré au Gabon.