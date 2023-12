Mercato hivernal : Noha Lemina de retour au PSG dès janvier ?

Follow on X

Ecouter cet article Ecouter cet article

Grand espoir du football français et gabonais, du fait qu’il n’ait pas encore fait son choix de nationalité sportive, le titi parisien Noha Lemina passe une période trouble de sa carrière à la Sampdoria de Gênes. Prêté pour glaner du temps de jeu sous la coupole d’Andrea Pirlo, le crack du Paris Saint-Germain (PSG) pourrait finalement revenir au camp de loges dès le mois de janvier 2024. Une aventure avortée qui serait déjà à l’ordre du jour en Italie.

Rare satisfaction de l’effectif de Luis Enrique lors des matchs de présaison, Noha Lemina n’avait pourtant pas été retenu pour la saison régulière dans les rangs de l’équipe A. Résultat, un prêt sans option d’achat inattendu vers l’Italie et la Sampdoria de Gênes à la demande d’Andrea Pirlo. Seulement moins de 4 mois après, le désenchantement a été grand pour ceux qui espéraient voir la fusée d’origine gabonaise éclabousser de son talent la Série B.

Répartir de plus belle à Paris !

C’est l’option la plus plausible pour le crack de 18 ans qui a clairement exprimé le souhait de revenir au Paris Saint-Germain. Le but étant de regagner du temps de jeu et de se positionner comme une alternative solide pour l’attaque de Luis Enrique. Côté PSG, le tournant bien qu’inespèré ne serait pas vu d’un mauvais oeil. D’ailleurs, des sources proches du board du club francilien sont formels « Noha Lemina sa place est sur les terrains de ligue 1 », aurait souligné un des responsables du club.

Une nouvelle qui épouse l’assentiment du club coaché par Andrea Pirlo qui ne compte pas sur la pépite parisienne. Une situation qui participera à faciliter le retour de l’enfant prodige qui aura eu le mérite de goûter à l’ambiance des pelouses transalpines. « Le Titi parisien n’est pas satisfait de sa situation et voudrait se sortir de son calvaire dès que possible », croit savoir Le10sport. Pour l’instant, il ne s’agit donc que d’intentions du benjamin des Lemina dont le frère flambe avec Wolverhampton.