Gabon-Congo : vers la construction de la route Ekata-Bekongo

Le mardi 19 décembre dernier, le ministre délégué auprès du Président de la Transition, Hermann Immongault a procédé à Kabala, frontière Gabon – Congo, à la signature d’un protocole d’accord, avec son homologue Congolais Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation et du Développement Local. Un accord portant sur la construction d’une route de dessert transfrontalière reliant Ekata dans le département de la Zadié (Ogooué-Ivindo) à Bekongo dans le district de Mbomo.

C’est en présence des autorités frontalières de part et d’autre, notamment les gouverneurs des provinces du Haut-Ogooué et de l’Ogooué-Ivindo, des préfets de la Zadié et des Plateaux ou encore du secrétaire permanent de la Commission nationale des frontières pour le Gabon que s’est déroulée cette cérémonie. La signature de cet accord s’inscrit pleinement dans la politique d’intégration sous régionale et permettra sans doute de faciliter les échanges entre les deux pays.

Une route pour relier le département de la Zadié et le département de la Cuvette Ouest

Reliant Ekata dans le département de la Zadié à Bekongo dans le district de Mbomo, zone Olloba département de la Cuvette Ouest, cet axe routier sera construit par la société de droit gabonais dénommée Global Mine Development (GMD). Elle permettra à cette dernière de mener des opérations d’exploration et d’exploitation minières sur le territoire gabonais.

« ll constituera également un axe stratégique pour le développementéconomique, social et culturel de nos deux pays en facilitant les échanges commerciaux, les flux migratoires, le tourisme, la coopérationscientifique et la préservation de l’environnement », indique le communiqué du ministère de l’Intérieur. Il faut souligner que cet accord témoigne d’une volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et de créer des opportunités économiques significatives pour les deux nations. Elle ouvre la voie à une nouvelle ère de partenariat et de progrès pour le Gabon et le Congo.