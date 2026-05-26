Owendo : Fin du calvaire électrique et retour progressif à la normale

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C’est le soulagement pour des milliers de foyers de la commune portuaire après trois jours d’une coupure de courant asphyxiante. En effet, la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG) a annoncé, ce mardi 26 mai 2026, la fin des travaux de réparation sur le poste source 20kV de la centrale thermique d’Owendo.

Selon le communiqué officiel parvenu à la rédaction de Gabon Media Time (GMT), la réalimentation des zones impactées s’opère progressivement depuis l’aube, précisément à 05h06. Pour les populations, ces soixante-douze heures d’obscurité ont rimé avec calvaire au quotidien. Au-delà du simple inconfort, l’absence prolongée d’électricité a paralysé la vie sociale et économique des quartiers touchés.

La SEEG déployée pour réparer le sinistre !

Les foyers et les petits commerces de proximité ont payé le prix fort de cet incident technique. Privés de chaîne du froid, de nombreux habitants ont vu leurs stocks de vivres et de denrées périssables perdus. Un coup de massue financier en ces temps de conjoncture économique difficile. Bienheureusement, face aux préjudices matériels subis, la SEEG est judicieux de rappeler que des mécanismes d’accompagnement et de dédommagement restent en vigueur.

Pour prétendre à une prise en charge, les usagers impactés devront toutefois constituer un dossier solide et présenter des justificatifs probants des pertes enregistrées. Alors que les techniciens s’activent pour stabiliser définitivement le réseau, les sinistrés, entre résignation et colère contenue, espèrent désormais que ce type de désagrément ne sera plus d’actualité. Le retour à la normale est en marche. Nous y reviendrons !