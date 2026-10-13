Assemblée nationale : le débat sur la pénalisation de l’homosexualité relancé au Palais Léon-Mba

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Au Palais Léon-MBA, le débat sur l’encadrement juridique des mœurs refait surface avec force. L’honorable Béni Ngoua Mbina a soumis à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à modifier certaines dispositions du loi n° 006/2020 du 30 juin 2020 portant Code pénal en République Gabonaise. Cette initiative législative remet sans détours au cœur de l’agenda parlementaire la question de la pénalisation des relations sexuelles entre personnes de même sexe et de la promotion de l’homosexualité au Gabon.

Pour l’initiateur du texte, député du 2ᵉ siège du département de Mougoutsi dans la province de la Nyanga, cette démarche répond au besoin pressant de réaffirmer les repères éthiques de la nation. Estimant que la société doit protéger son identité culturelle face aux influences extérieures, l’élu a livré un plaidoyer sans ambiguïté devant ses pairs. « Nous ne pouvons pas nous laisser faire, il faut condamner l’homosexualité. », a-t-il lancé.

Un soutien affirmé au sein de l’hémicycle

Loin d’isoler son auteur, la proposition de loi a immédiatement rencontré un écho favorable auprès de plusieurs représentants du peuple. Saluant une démarche en phase avec les attentes populaires, l’honorable Saïd Akoumezogho a appelé l’institution à prendre toute sa mesure dans ce dossier. « Nos compatriotes attendent les députés de la Vᵉ République sur ce genre de texte. Nous devons prendre nos responsabilités, plus que jamais. », a indiqué le parlementaire.

Dans la même dynamique, le député Dany Mouelet a plaidé pour un recadrage ferme des pratiques sociales, affirmant que le Gabon, en tant que nation structurée, ne saurait tolérer des comportements jugés contraires aux traditions locales. Rejoint par Chantal Myboto épouse Gondjout, députée du 1ᵉʳ arrondissement de Libreville, qui a estimé que ces pratiques s’écartent des us et coutumes nationaux, le groupe des fervents défenseurs du texte semble déjà structuré.

Des enjeux juridiques et institutionnels majeurs

Derrière la ferveur des interventions, cette initiative soulève de complexes questions de fond. L’examen du texte imposera un arbitrage délicat entre les objectifs du législateur, les exigences constitutionnelles et les engagements juridiques internationaux du pays.

Alors que les discussions ne font que débuter, une interrogation subsiste : la XIVᵉ législature ira-t-elle plus loin que sa devancière sur cette question éminemment sensible ? Le parcours législatif à venir dira si cette proposition franchira les différentes étapes de l’adoption parlementaire et sous quelle forme finale elle pourrait voir le jour.