Mairie de Libreville : un budget de 30,77 milliards FCFA pour tourner la page de la crise

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Le Conseil municipal de Libreville s’est réuni ce jeudi 30 avril 2026 en session extraordinaire à la salle Jean Félix Lassy pour examiner et adopter le projet de budget primitif de l’exercice 2026. Cette rencontre, qui a rassemblé 145 conseillers sur 151, marque une étape cruciale pour la capitale gabonaise après les turbulences institutionnelles du mois d’avril.

Cette session a été convoquée par le nouveau maire, Eugène Mba, dont l’élection fait suite à la démission de Pierre Matthieu Obame Etoughe. Ce dernier avait quitté ses fonctions après le rejet de son projet budgétaire le 9 avril dernier, une situation qui avait nécessité l’arbitrage du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Les travaux se sont ouverts en présence de la gouverneure de la province de l’Estuaire, Marie-Françoise Dikoumba.

Une enveloppe budgétaire en nette progression

Le projet de budget 2026 s’établit désormais à 30 777 398 739 FCFA, soit une augmentation de plus de 5 milliards FCFA par rapport à l’exercice 2025. Ce relèvement s’explique par une amélioration du recouvrement des recettes propres de la commune. Toutefois, le maire a rappelé les défis structurels persistants, notamment une masse salariale qui absorbe près de 70 % de l’enveloppe globale et une forte dépendance vis-à-vis des ressources de l’État.

Le programme « 3A » : Vers une transformation urbaine

L’édile a décliné sa feuille de route autour de trois piliers : faire de Libreville une ville Aérée, Aménagée et Agréable. Parmi les mesures phares annoncées figurent entre autres l’optimisation financière à travers la poursuite de la digitalisation et la réduction des effectifs du cabinet du maire pour rationaliser les dépenses; le rehaussement des crédits alloués à chaque mairie d’arrondissement qui passent de 70 millions à près de 230 millions FCFA pour renforcer l’action de proximité.

Le Conseil a également tablé sur l’acquisition de matériel lourd pour le ramassage des ordures, l’intensification des journées citoyennes et la construction de forages pour l’accès à l’eau potable dans les six arrondissements et enfin l’apurement de la dette envers les agents retraités et promotion de la culture locale via un village dédié.

À travers ce budget ambitieux, la nouvelle équipe municipale entend restaurer la stabilité institutionnelle et répondre aux attentes urgentes des populations de Libreville, conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays.