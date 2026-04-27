Mairie de Libreville : Adrien Nguema Mba pour une hausse du budget des arrondissements 

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Le nouveau maire de Libreville, Eugène Mba, et ses adjoints ont officiellement pris leurs fonctions le vendredi 24 avril 2026, marquant l’épilogue d’une crise institutionnelle à la tête de l’Hôtel de ville. Cette transition intervient après le désaveu de l’ancien édile par sa propre majorité issue de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB). Désormais aux commandes de la capitale, Eugène Mba est attendu sur des décisions rapides, à commencer par la convocation d’un conseil municipal consacré à l’adoption du budget primitif 2026, un dossier sensible.

Lors de la cérémonie d’installation, les causes de la chute de l’équipe sortante ont été longuement évoquées, notamment les dysfonctionnements dans la gestion municipale et la répartition du budget entre la mairie centrale et les arrondissements. Présidant l’événement, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Adrien Nguema Mba, a insisté sur l’urgence de réorganiser l’action municipale autour d’une gouvernance plus équitable « Donnez aux arrondissements les moyens nécessaires. Revoyez votre budget », a-t-il martelé.

Une déconcentration des moyens érigée en priorité

Le ministre a plaidé pour une déconcentration administrative et financière afin de rapprocher l’action publique des citoyens « Vous ne pouvez pas tout faire à la Mairie centrale en négligeant les mairies d’arrondissement. Ce n’est pas possible ! », a-t-il insisté, soulignant que certains domaines clés comme l’assainissement ou les affaires sociales nécessitent une gestion de proximité. Il a également exhorté le maire à « partager les responsabilités » et à exercer un contrôle efficace sur l’action de ses adjoints d’arrondissement.

Adrien Nguema Mba a par ailleurs dénoncé la faiblesse des dotations actuelles allouées aux arrondissements, estimant que « 70 millions de FCFA de budget par arrondissement, ce n’est pas possible ! ». Pour lui, la réforme doit aussi concerner les ressources humaines « Il y a trop de personnes à l’Hôtel de ville qui ne font rien. Il faut les envoyer dans les arrondissements ». Une redistribution des moyens financiers et humains apparaît ainsi comme un levier pour restaurer l’efficacité de l’administration municipale et répondre aux attentes des populations.