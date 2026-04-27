Gabon : la Chine offre des kits scolaires à 2500 élèves

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L’amitié sino-gabonaise s’illustre une nouvelle fois par un geste concret en faveur de la jeunesse. L’Ambassade de la République populaire de Chine au Gabon Zhou Ping a annoncé avoir achevé avec succès une vaste opération de solidarité scolaire, au bénéfice de 2500 élèves répartis sur l’ensemble du territoire national.

Cette initiative, portée par la Fondation chinoise pour le développement rural, a permis de doter des écoliers issus de plusieurs localités clés. De l’estuaire au sud, en passant par le Haut-Ogooué, les enfants des écoles de Libreville, Franceville, Bongoville et Mouila ont reçu des équipements neufs destinés à faciliter leur apprentissage quotidien.

Les bénéficiaires ont ainsi reçu des sacs à dos robustes et des fournitures scolaires complètes. Au-delà du matériel classique, des objets culturels chinois ont également été intégrés à ces kits, offrant aux jeunes gabonais une fenêtre ouverte sur la culture de l’Empire du Milieu et enrichissant ainsi leur horizon éducatif.

Un pont entre deux peuples

Pour l’Ambassadeur de Chine au Gabon, Zhou Ping, cette action dépasse le cadre du simple don matériel. Dans une récente communication, le diplomate s’est réjoui de l’impact de cette mission. « Cette action renforce concrètement la coopération sino-gabonaise dans les domaines de l’éducation, tout en tissant des liens plus étroits entre les deux peuples. », a-t-il indiqué.

Cette dotation s’inscrit dans la continuité des échanges dynamiques entre Libreville et Pékin. En ciblant le secteur de l’éducation, la Chine réaffirme son engagement à accompagner le Gabon dans le développement de son capital humain.

Pour les familles des zones concernées, ce soutien de la Fondation chinoise constitue un soulagement économique non négligeable, tout en encourageant la persévérance scolaire. Ce geste symbolise une diplomatie de proximité, où la solidarité internationale se manifeste directement au cœur des salles de classe, préparant ainsi les générations futures à porter l’héritage de cette coopération bilatérale historique.