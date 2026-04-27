Élections professionnelles : le Syprocom promet de mener à terme le chantier du statut du communicateur 

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À la veille du premier tour des élections professionnelles prévu ce 28 avril 2026, le Syndicat des professionnels de la communication (SYPROCOM), dirigé par Hervé Ndzighe Zoghe, a tenu son ultime rencontre de campagne à la Maison Georges Rawiri. Cette causerie de clôture, marquée par une forte mobilisation des adhérents, a permis de revenir sur les actions menées par le bureau sortant tout en projetant les perspectives à court terme. L’accent a été mis sur la consolidation des acquis et la nécessité de poursuivre les réformes engagées, notamment autour du statut du communicateur, présenté comme un chantier prioritaire. À quelques heures du scrutin, le syndicat appelle ses membres à se mobiliser pour défendre une vision qu’il juge structurante pour l’avenir du secteur.

Lors de cette rencontre, Hervé Ndzighe Zoghe, président du SYPROCOM et tête de liste, a clairement affiché son choix stratégique, celui de privilégier le bilan plutôt qu’un programme de promesses. Selon lui, « le bilan de notre action reste l’argument le plus pertinent », mettant en avant les avancées obtenues en un temps relativement court. Parmi celles-ci, figure en bonne place la progression significative du dossier relatif au statut du communicateur, désormais finalisé mais toujours en attente de signature. Le président déplore d’ailleurs ce blocage administratif, alors même que les négociations ont abouti. L’absence de signature du protocole d’accord demeure ainsi l’un des enjeux soumis à l’appréciation des électeurs.

Un projet axé sur des acquis concrets et des engagements immédiats

Le SYPROCOM revendique plusieurs avancées concrètes inscrites dans ce protocole d’accord. Il s’agit notamment de l’attribution d’une prime de rendement aux agents de la radio et de la télévision, en reconnaissance de charges de travail supérieures aux normes de la fonction publique. À cela s’ajoute la réhabilitation d’une infirmerie au sein de la Maison Georges Rawiri, destinée à améliorer les conditions sanitaires des professionnels, ainsi que l’introduction de ticket modérateur, visant à alléger les dépenses de santé des agents. Ces mesures, présentées comme des réponses directes aux préoccupations de la base, constituent le socle du projet défendu par l’équipe sortante, qui promet de mener à terme leur mise en œuvre dès la signature du protocole.

En vue du scrutin, les consignes de vote ont été clairement énoncées. Les électeurs sont invités à vérifier leur inscription sur les listes et à se rendre massivement aux urnes dès l’ouverture des bureaux à 8h00. Le SYPROCOM appelle à voter pour la continuité de son action, face à une liste concurrente portée par le Syndicat national des professionnels de l’audiovisuel public (SYNAPAP). Pour ce scrutin, plusieurs sites ont été aménagés. Quatre bureaux à la Maison Georges Rawiri (deux à la radio et deux à la télévision), deux au ministère de la Communication et un à Heliconia. La participation et le choix des électeurs seront déterminants pour l’aboutissement du chantier du statut du communicateur, enjeu central de cette élection dans le secteur de la Communication.