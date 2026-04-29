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Mairie d’Owendo : la DGI déploie l’outil Digitax pour sécuriser les recettes fiscales 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 29 avril 2026 à 20h52min
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Arnaud Sandri Nombo, Maire de la Commune d'Owendo (à Gauche) et Edic Boumah, Directeur général des Impôts lors de la signature de la Convention de digitalisation de la collecte des recettes fiscales de la ville, le 29 avril 2026 © GMT
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La commune d’Owendo confirme son engagement à s’arrimer aux politiques nationales de modernisation en franchissant un nouveau cap dans la digitalisation de ses services. Ce 29 avril 2026, la mairie et la Direction générale des Impôts (DGI) ont scellé un partenariat stratégique portant sur la dématérialisation de la collecte des recettes fiscales à travers la plateforme Digitax. Cette initiative vise à sécuriser les flux financiers de la municipalité, à réduire les risques de fraude et à offrir aux contribuables des procédures simplifiées, accessibles et transparentes. Elle s’inscrit dans une dynamique de transformation numérique de l’administration publique où traçabilité et proximité avec les usagers deviennent des priorités.

Portée par une collaboration étroite entre la DGI et les autorités municipales, cette réforme repose sur un outil déjà éprouvé au niveau national. L’idée est de consolider les acquis techniques de la DGI tout en adaptant la solution aux réalités locales d’Owendo. Concrètement, Digitax permettra aux entreprises comme aux petits commerçants d’effectuer leurs paiements fiscaux via des canaux modernes, sécurisant ainsi leurs transactions quotidiennes.

Une réforme au service de la transparence 

Prenant la parole lors de la cérémonie, le Directeur général des Impôts, Éric Boumah, a souligné la portée stratégique de ce partenariat « La transformation numérique constitue aujourd’hui un levier incontournable pour améliorer la gestion des collectivités locales (…) Digitax est une solution innovante qui permettra de simplifier les démarches fiscales, de garantir plus de transparence et de renforcer la confiance entre l’administration et les citoyens ». Il a également insisté sur la volonté de la DGI d’accompagner durablement les collectivités dans leur mutation digitale, afin de bâtir un système fiscal plus efficient et moderne.

De son côté, le maire d’Owendo, Arnaud Sandri Nombo, a salué un tournant décisif pour la gouvernance locale « Cette convention marque une étape importante dans la transformation de notre système de mobilisation des ressources. La digitalisation n’est plus une option, mais une nécessité pour sécuriser les recettes, améliorer la transparence et faciliter les démarches des contribuables », a-t-il affirmé. Convaincu du rôle stratégique de la DGI, il a invité les citoyens et opérateurs économiques à s’approprier pleinement cet outil, véritable levier de développement local et de modernisation administrative.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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