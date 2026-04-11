Lutte contre la vie chère : la Centrale d’Achat du Gabon officiellement lancée

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Ce vendredi 10 avril 2026, le Vice-Président du Gouvernement, Herman Immongault, a procédé au lancement officiel des activités de la Centrale d’Achat du Gabon (CEAG), marquant ainsi la fin d’une attente de plusieurs mois pour les consommateurs. Accompagné du ministre de l’Économie et des Finances chargé de la lutte contre la vie chère, Thierry Minko, le Vice-Président a visité les installations techniques de ce qui devient désormais la « tour de contrôle » des prix sur le marché national.

Sous l’impulsion du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, la CEAG se veut une réponse structurelle à l’inflation. Contrairement aux simples contrôles ponctuels, cette nouvelle entité agira en amont et en aval de la chaîne commerciale. « Notre mission sera de contrôler les produits importés, leur qualité ainsi que leurs prix d’achat », a martelé le ministre Thierry Minko.

Le suivi débutera dès le cordon douanier pour s’assurer que les exonérations ou les facilités accordées par l’État se répercutent réellement sur le ticket de caisse du consommateur final.

Le citoyen au cœur du dispositif de contrôle

L’une des grandes innovations de la CEAG réside dans son mécanisme d’alerte participatif. Le gouvernement mise sur la vigilance citoyenne pour traquer les pratiques abusives. Grâce à une plateforme numérique dédiée, chaque Gabonais pourra notamment vérifier le prix officiel d’un produit en ligne, prendre une photo en cas d’anomalie constatée en magasin et signaler l’écart directement aux services de régulation.

Cette transparence accrue vise à réduire drastiquement le secteur informel et à assainir les pratiques commerciales.

Un modèle de partenariat public-privé

La CEAG se distingue également par sa structure juridique. Société d’économie mixte, elle est détenue à 37 % par l’État gabonais et à 63 % par des opérateurs nationaux de la distribution. Cette synergie garantit non seulement un approvisionnement régulier en produits de qualité, mais favorise également la promotion des produits locaux.

En alliant souveraineté économique et rigueur budgétaire, la Centrale d’Achat du Gabon s’impose désormais comme le levier principal pour stabiliser durablement le coût de la vie et restaurer la confiance entre le marché et les citoyens.