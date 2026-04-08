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« L’impérialisme post-colonial », du Gabonais Joseph Tonda traduit en anglais !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 8 avril 2026 à 12h20min
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Dr. Joseph Tonda et son essai séminal © D.R.
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L’œuvre du sociologue gabonais Joseph Tonda a désormais plus que jamais pris son envol au-delà des frontières des pays francophones avec cette deuxième traduction en anglais de l’un de ses ouvrages . En effet, après la traduction en 2021 de son classique par Chris Turner et publié par les éditions Seagul, à Londres, New-York et Calcutta, en 2021, Le Souverain moderne. Le corps du pouvoir en Afrique centrale(Congo, Gabon), devenu The modern Sovereign. The Body of Power in Central Africa (Congo and Gabon), la traduction en anglais de son essai séminal, L’Impérialisme postcolonial , emprunte un chemin large pour la diffusion de la pensée critique d’Afrique vers le monde académique global. Un chef d’œuvre qui s’impose comme une boussole d’une condition humaine universelle saisie par les spectres de la mondialisation néolibérale.

À la lecture de cette œuvre qui résume assez nettement la réalité du monde moderne, il s’y dégage une rupture épistémologique notamment l’impérialisme de la « bête ». Loin de désigner une simple chronologie succédant à l’ère coloniale, « l’impérialisme postcolonial » chez Joseph Tonda décrit un mécanisme de domination endogène et immatériel. Dans un jargon sociologique rigoureux, l’anthropologue Gabonais analyse la subjectivation du pouvoir à travers les prismes de la « Race » et de la « Bête ». Des figures imaginées de l’aliénation par la valeur marchande et la pulsion libidinale.

L’indiscernabilité du réel scrutée au peigne fin !

Pour Joseph Tonda, le rapport de force dans notre ère ne se limite plus à une dichotomie colonisateur et colonisé. Bien au contraire, il s’agirait d’une interpénétration de l’imaginaire où le colonisé devient l’hôte d’une structure mentale qui le mine de l’intérieur. Tandis que le spectre du « Noir » vient hanter et coloniser l’inconscient occidental. À vrai dire, l’originalité de cette œuvre en voie de devenir culture réside dans son étude de l’indiscernabilité. Le constat est éloquent, nos sociétés contemporaines évoluent dans un espace de flux où le passé et le présent, le réel et l’irréel, se confondent. 

À travers le concept d’images-écrans, Joseph Tonda démontre comment la consommation et la violence saturent nos perceptions. Cette traduction anglaise, 11 ans après sa parution, permettra donc désormais aux chercheurs internationaux d’accéder à cette analyse de l’auteur aux écrits aux effets de bistouri. Pour information, l’enseignant à l’Université Omar Bongo (UOB) est spécialiste des cultures, sociétés et politiques. Un statut tributaire de son doctorat obtenu à l’Université de Grenoble et d’habilitation à diriger des recherches depuis 2003. 

Aussi, l’intéressé a été distingué en 2021 à l’occasion du cinquantenaire de l’université Omar Bongo, d’une médaille de Doyen Honoraire de l’UOB, et en 2023 il a été fait officier de l’ordre du mérite gabonais en reconnaissance de ses services rendus à la République gabonaise. Un chapelet de distinctions pour un être discret mais si précieux à la littérature mondiale.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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