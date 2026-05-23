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«Tseng Mu Batu » : la Compagnie N’gumi revient en musique !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 23 mai 2026 à 16h16min
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Des membres de la Compagnie N'gumi en conférence de presse le 23 mai 2026 © GMT
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La compagnie musicale Ngumi fait son comeback sur la scène musicale gabonaise. A la faveur d’un point presse tenu ce samedi 23 mai 2026 à la SNi dans la commune d’Owendo, le groupe musical a annoncé son retour officiel au devant de la scène. Une arrivée qui trouve son point d’orgue dans la sortie officielle de son maxi single « Tseng Mu Batu ».  

Face à la presse, les membres du groupe culturel ont tenu à rappeler l’essence même de cette compagnie 29 ans plus tard. « La compagnie N’gumi est née du souci de valorisation de la culture gabonaise par la danse et la musique. Et le nom N’gumi qui veut dire Okoumé en français a été pour nous l’indicateur d’une structure remarquable et svelte par les productions que nous allions faire », a rappelé Munapandja, leader de la Compagnie N’gumi. 

« Tseng Mu Batu », le cadeau de la compagnie aux mélomanes ! 

Pour le retour sous les projecteurs, le maxi single «Tseng Mu Batu», est le présent à consommer sans modération. Composé de quatre titres, il résonne comme un appel à l’inclusion. « Tseng Mu Batu c’est l’inclusivité dans la réalisation d’une chose. Car nous savons que les cinq doigts de la main sont différents mais ils jouent un rôle important pour laver le visage », a-t-il renchérit. La sortie musicale du groupe a, à cet effet, vu la participation de plusieurs artistes internes comme externes à l’instar de Sangobady. 

C’est sur une prestation offerte par les danseuses du groupe que s’est clôturée cette rencontre. Pour rappel, la Compagnie N’gumi a vu le jour le 30 mars 1997 dans un souci de valorisation de la culture gabonaise par la danse et la musique, notamment à travers le L’Ngwala. A son actif et en 30 ans, on compte deux albums « L’Ngwala 241 » et « Huguette Leckat dans la danse L’Ngwala ». Une chose est sûre, ce retour rythmé entend bien faire danser plus d’un ! 

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