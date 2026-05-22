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National foot 1/15e J: Stade Mandji solide leader, Dikaki lanterne !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 22 mai 2026 à 17h10min
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Classement National foot 1 après la 15ème journée © D.R.
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La 15e journée du National Foot 1 a rendu son verdict avec les contours d’un championnat désormais plus disputé que jamais à l’approche du sprint final. En haut de l’affiche comme dans les abysses du classement, la tension est montée d’un cran ce week-end. Le Stade Mandji continue sa course vers un titre de champion qui semble lui tendre les bras.

En patron, l’Association Sportive Omnisports Stade Mandji conserve son fauteuil de leader. Avec 38 points au compteur, les Port-Gentillais dictent le tempo, mais sentent le souffle chaud de leur dauphin dans le cou. L’AS Mangasport, tapie dans l’ombre à une petite longueur avec 37 points, reste à l’affût de la moindre baisse de régime du premier de cordée.

Le podium du National foot 1 quasiment dessiné 

Derrière ce duo de feu, la course au podium s’intensifie. En concédant un deuxième revers consécutif, Oyem Athletic Club est désormais 3eme avec 28 points, fait du surplace et voit ses poursuivants pointer le bout de leur nez. Une méforme qui profite au FC Canon 105 qui effectue une remontée fulgurante à la 4e place (25 points) et talonne désormais le podium. 

Dans leur sillage, l’AO CMS (5e) et l’Ogooué FC (6e) se tiennent dans un mouchoir de poche avec 24 unités. Le bas de tableau nous a offert un véritable jeu de chaises musicales. L’opération de survie est totalement relancée pour l’Union Sportive de Bitam. En empochant des points précieux, l’USB abandonne la place de lanterne rouge et se donne un bol d’air en grimpant au 13e rang (6 points).

À l’inverse, la soupe est à la grimace pour l’AS Dikaki. En panne de dynamique, la formation retombe à la dernière position du classement avec seulement 5 points. À l’issue de cette 15e levée, le National Foot confirme son statut de thriller : rien n’est joué pour le sacre, et la lutte pour le maintien s’annonce d’ores et déjà dantesque. 

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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