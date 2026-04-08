Gabon-Chine : Oligui Nguema officiellement invité au prochain sommet du FOCAC

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience au Palais du bord de mer ce mardi 07 avril 2026 une délégation de haut niveau conduite par Wu Weihua, vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale (APN) de Chine. Au menu de cet entretien le renforcement de la coopération entre le Gabon et l’Empire du milieu mais surtout la tenue prochaine du Forum sur la Coopération sino-africaine.

Au centre de cette rencontre diplomatique figurait la remise officielle d’une invitation pour le prochain Sommet de Beijing du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC). Le président gabonais a répondu favorablement à cet appel, confirmant ainsi sa présence à ce rendez-vous crucial pour l’avenir des relations transcontinentales.

Cette visite fait suite au récent déplacement parlementaire gabonais en Chine, mené par Régis Onanga Ndiaye, soulignant une volonté commune de dynamiser les échanges institutionnels.

Vers une transformation locale des ressources

Au-delà du protocole, les discussions ont permis d’aborder des enjeux économiques majeurs. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a profité de cette tribune pour exposer sa vision stratégique notamment la transformation locale en mettant un accent particulier sur la valorisation des ressources minières au Gabon pour accroître la valeur ajoutée nationale.

La poursuite des projets d’infrastructure essentiels au développement du pays et le transfert de compétences avec une volonté de voir l’expertise chinoise profiter directement à la main-d’œuvre gabonaise.

52 ans d’amitié indéfectible

Le vice-président Wu Weihua a réitéré l’engagement de Pékin à accompagner le Gabon dans ses priorités de développement. Fort d’une amitié vieille de sept décennies, le couple Libreville-Pékin entend désormais coordonner ses positions sur la scène internationale.

Cette audience marque une étape décisive dans la consolidation d’un partenariat « étroit et fructueux ». En ligne de mire, le Sommet de Beijing s’annonce déjà comme le théâtre d’une redéfinition des ambitions communes pour les années à venir.