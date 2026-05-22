Makokou : 51 jeux clandestins d’argent confisqués sur ordre du Procureur

Ecouter l'article

Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Makokou, Oudasse Wagué a mené avec le support les officiers de police judiciaire (OPJ) une opération visant le démantèlement de sites d’exploitation illégale de machines à sous. Selon notre confrère La Presse Judiciaire, cette initiative légale a permis de caractériser l’infraction matérielle par la mise sous scellés de 14 dispositifs ludiques le premier jour, puis de 37 autres le mercredi 20 mai.

Alors que les populations se plaignent souvent de l’attentisme des autorités judiciaires face à la prolifération des jeux de hasard et d’argent dans les espaces de loisirs et ce, au noir, le parquet de la République près le Tribunal de Première instance de Makokou a décidé de passer à l’action. Une initiative louable qui s’appuie sur l’ordonnance n°0012/PR/2020 du 14 août 2020 portant réglementation des jeux de divertissement, d’argent et de hasard en République Gabonaise, combinée au décret n°0085/PR/MI du 30 mars 2021.

Haro sur la clandestinité dans les jeux d’argent !

Pour comprendre l’action menée par les autorités judiciaires de Makokou, il faut scruter le caractère normé de la pratique de ces activités. Ainsi donc, ne peuvent exercer dans ce secteur que des opérateurs économiques à jour de leurs réglementations et détenant un agrément technique donnant quitus. Ce qui n’est pas le cas dans la plupart des cas. C’est donc une parafiscalité établie et une concurrence déloyale envers les acteurs dudit secteur. Ce d’autant plus que bon nombre implantent ces machines dans leurs domiciles privés. Sapristi !

Dans une démarche démonstrative du caractère pernicieux et particulièrement dangereux du laisser-faire, Oudasse Wagué a rappelé les dispositions légales sur la protection des mineurs exposés à ces jeux d’argent illicites. « Le texte consacre la minorité civile à 21 ans et non la minorité pénale 18 ans », aurait précisé le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Makokou à La Presse Judiciaire. À noter que L’article 13 du décret du 30 mars 2021 prohibe l’accès aux salles de jeux aux personnes en minorité civile. Les opérations d’instruction se poursuivent sur l’ensemble du ressort juridictionnel.