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Affaire Précieuse Nkoma : la procédure classée sans suite après l’autopsie

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 21 mai 2026 à 16h00min
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L'enfant Précieuse Nkoma Ondeno, de son vivant devant le Palais de Justice de Libreville © D.R.
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Le Parquet de la République près le Tribunal de Première Instance de Libreville a prononcé, ce mercredi 20 mai 2026, le classement sans suite de la procédure incidente ouverte à la suite du décès tragique de la jeune Chille Précieuse Nkoma Ondeno Kombe, âgée de six ans. Cette décision juridictionnelle est fondée sur les dispositions de l’article 38 du Code de procédure pénale. De plus, elle met un terme aux investigations pour infractions contre les personnes.

Le drame survenu le 8 mai dernier dans la commune d’Owendo avait mis en émoi tout le pays. En effet, ne voyant pas la mineure revenir de ses jeux, son frère utérin et son oncle avaient donné l’alerte. Ensuite, des battues citoyennes avaient alors permis de découvrir le corps sans vie de la victime à 22 heures. Chille Précieuse Nkoma Ondeno Kombe gisait au fond d’une fosse septique de 1,74 mètre de profondeur. Elle était partiellement immergée et située à l’arrière du domicile familial.

Pas d’homicide volontaire, mais une noyade

Saisis de la gravité de la découverte, les fonctionnaires de police du commissariat d’Owendo avaient procédé aux constatations d’usage. Ensuite, le ministère public a confié la direction des enquêtes au Service des Atteintes aux Droits Humains de la Direction des Enquêtes Criminelles (DEC-SADH). Pour les nécessités de l’enquête préliminaire, quatre individus avaient été interpellés. Ils avaient été soumis à un interrogatoire sous le régime de la garde à vue.

La manifestation de la vérité dépendait toutefois des conclusions de l’expertise médico-légale dans le cadre de l’enquête préliminaire. L’autopsie, pratiquée le 19 mai 2026, s’est révélée déterminante pour la qualification juridique des faits. De plus, l’examen externe du corps a mis en évidence une absence totale de stigmates de violences physiques ou de traumatismes d’origine humaine. Le médecin légiste a conclu à un décès consécutif à une asphyxie mécanique par noyade.

Toute chose qui écarte d’emblée l’élément matériel de toute infraction d’homicide volontaire ou d’acte criminel. Par conséquent, le dossier de procédure ayant été déféré au Parquet ce mercredi 20 mai 2026, le Procureur de la République Près le tribunal de Première instance de Libreville a constaté l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction pénale. Ce classement sans suite clôt logiquement l’action publique. Ce qui devrait permettre désormais à la famille éplorée d’entamer son deuil, à l’abri de toute incertitude judiciaire.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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