Derniers articlesFAITS DIVERS

Okondja : enceinte, une fille de 19 ans se donne la mort avec du raticide

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 23 mai 2026 à 15h35min
1 510 Temps de lecture 1 minute
Ricka Oboumadjogo Mbongo de son vivant © L'Union
Ecouter l'article

La petite ville d’Okondja, chef-lieu du département de Sébé-Brikolo, s’est réveillée plongée dans une profonde stupeur. Ricka Oboumadjogo Mbongo, une jeune Gabonaise de seulement 19 ans, a tragiquement mis fin à ses jours. Admise en urgence absolue la veille, l’adolescente a rendu son dernier soupir le jeudi 21 mai 2026, vers 7 heures du matin, au Centre hospitalier universitaire (CHU) Amissa Bongo de Franceville. Derrière ce décès brutal se cache le fléau invisible du harcèlement et de l’isolement psychologique.

Selon les informations relayées par l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), le drame s’est noué dans la soirée du mercredi 20 mai. Submergée par un quotidien devenu trop lourd à porter, la jeune femme a volontairement ingéré du raticide, un puissant poison destiné aux rongeurs. Malgré une prise en charge initiale dans une structure sanitaire locale, puis son transfert rapide vers le CHU de Franceville, les médecins n’ont pas réussi à la sauver. Ce geste désespéré prend une résonance encore plus douloureuse à la lueur des révélations de ses proches : la victime était enceinte d’environ trois mois.

Le poids destructeur des rumeurs et des réseaux

Comment une si jeune vie a-t-elle pu basculer ? L’entourage de Ricka décrit une jeune fille prise en étau, depuis plusieurs semaines, entre de vives tensions familiales et une pesante pression sociale. Surtout, la victime subissait les attaques ciblées et insistantes d’un groupe local baptisé « Awas d’OKN ». Sur l’application WhatsApp, les messages de détresse qu’elle laissait présager le pire. Elle y confiait son épuisement psychologique total, criant son mal-être dans le vide numérique avant de commettre l’irréparable.

La justice s’empare du dossier

L’émotion et la consternation ont rapidement dépassé les frontières de la province du Haut-Ogooué. Face à la gravité des faits et aux suspicions de harcèlement qui entourent ce suicide, les autorités ont décidé de réagir fermement. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Franceville a immédiatement ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Les investigations, confiées à la brigade de gendarmerie d’Okondja, devront faire toute la lumière sur les responsabilités et les circonstances exactes qui ont poussé cette future mère de 19 ans à s’empoisonner. Le corps de la défunte a été déposé à la morgue locale en attendant les conclusions des enquêteurs.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire 

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 23 mai 2026 à 15h35min
1 510 Temps de lecture 1 minute
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

Melen : la route de l’hôpital toujours enclavée, les riverains à bout  

23 mai 2026 à 15h57min

La lutte contre l’enrichissement illicite : le Gabon renforce son dispositif répressif 

23 mai 2026 à 15h40min

Ecole Terre d’Espérance : une fin d’année valorisant le pagne africain

23 mai 2026 à 15h19min

Gabon : la pauvreté aggravée par le train de vie excessif de l’Etat, selon Franck Nguema

23 mai 2026 à 15h05min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 12H30 du 22 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 22 mai 2026
[#Reportage] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé
🔴 [FlashInfos] PNPE : nouveau départ pour 81 jeunes chauffeurs de taxi et de VTC 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] PNPE : nouveau départ pour 81 jeunes chauffeurs de taxi et de VTC
🔴 [FlashInfos] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé
🔴 [FlashInfos] Gabon : la crise de confiance envers la justice peut-elle dissuader les investisseurs ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] La crise de confiance envers la justice peut-elle dissuader les investisseurs ?
🔴 [FlashInfos] Gabon : un premier bilan des 100 jours «au-dessus de la moyenne» selon Hermann Immongault 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Un premier bilan des 100 jours «au-dessus de la moyenne» selon Hermann Immongault
S'abonner
Bouton retour en haut de la page