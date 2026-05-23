Okondja : enceinte, une fille de 19 ans se donne la mort avec du raticide

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La petite ville d’Okondja, chef-lieu du département de Sébé-Brikolo, s’est réveillée plongée dans une profonde stupeur. Ricka Oboumadjogo Mbongo, une jeune Gabonaise de seulement 19 ans, a tragiquement mis fin à ses jours. Admise en urgence absolue la veille, l’adolescente a rendu son dernier soupir le jeudi 21 mai 2026, vers 7 heures du matin, au Centre hospitalier universitaire (CHU) Amissa Bongo de Franceville. Derrière ce décès brutal se cache le fléau invisible du harcèlement et de l’isolement psychologique.

Selon les informations relayées par l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), le drame s’est noué dans la soirée du mercredi 20 mai. Submergée par un quotidien devenu trop lourd à porter, la jeune femme a volontairement ingéré du raticide, un puissant poison destiné aux rongeurs. Malgré une prise en charge initiale dans une structure sanitaire locale, puis son transfert rapide vers le CHU de Franceville, les médecins n’ont pas réussi à la sauver. Ce geste désespéré prend une résonance encore plus douloureuse à la lueur des révélations de ses proches : la victime était enceinte d’environ trois mois.

Le poids destructeur des rumeurs et des réseaux

Comment une si jeune vie a-t-elle pu basculer ? L’entourage de Ricka décrit une jeune fille prise en étau, depuis plusieurs semaines, entre de vives tensions familiales et une pesante pression sociale. Surtout, la victime subissait les attaques ciblées et insistantes d’un groupe local baptisé « Awas d’OKN ». Sur l’application WhatsApp, les messages de détresse qu’elle laissait présager le pire. Elle y confiait son épuisement psychologique total, criant son mal-être dans le vide numérique avant de commettre l’irréparable.

La justice s’empare du dossier

L’émotion et la consternation ont rapidement dépassé les frontières de la province du Haut-Ogooué. Face à la gravité des faits et aux suspicions de harcèlement qui entourent ce suicide, les autorités ont décidé de réagir fermement. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Franceville a immédiatement ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Les investigations, confiées à la brigade de gendarmerie d’Okondja, devront faire toute la lumière sur les responsabilités et les circonstances exactes qui ont poussé cette future mère de 19 ans à s’empoisonner. Le corps de la défunte a été déposé à la morgue locale en attendant les conclusions des enquêteurs.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire