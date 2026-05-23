La lutte contre l’enrichissement illicite : le Gabon renforce son dispositif répressif 

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Le Conseil des ministres du 22 mai 2026, réuni sous la haute présidence du Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, a entériné une réforme cruciale pour la bonne gouvernance en République Gabonaise. Porté par le ministère de la Réforme et des Relations avec les Institutions, le projet de loi adopté modifie la loi n°041/2020 du 22 mars 2021, qui gérait jusqu’alors le régime de prévention et de répression de l’Enrichissement Illicite. À travers la refonte ciblée de plusieurs articles clés, à savoir les dispositions 5, 6, 8, 17 et 19, le gouvernement s’attaque de front aux insuffisances administratives observées sur le terrain.

L’un des premiers leviers actionnés par ce texte concerne la temporalité de l’obligation de transparence. Le nouveau dispositif resserre drastiquement les délais légaux de déclaration des biens imposés aux agents publics, aussi bien au moment de leur intégration première dans l’administration qu’à la suite d’une nomination politique ou technique.

De surcroît, le texte harmonise les exigences de probité financière pour l’ensemble des candidats aux scrutins politiques du pays, fermant ainsi la porte aux échappatoires réglementaires.

Le choix d’une répression accrue et sans compromis

Au-delà de la stricte mise à jour des mécanismes préventifs, le cœur battant de cette réforme réside dans l’intensification de son arsenal répressif. Le gouvernement a choisi d’adopter une posture de tolérance zéro en renforçant significativement les sanctions pénales et administratives relatives à la non-déclaration des biens. Quiconque refusera de s’aligner sur cette obligation de transparence s’exposera désormais à des mesures punitives particulièrement dissuasives.

Cette sévérité accrue traduit une volonté politique claire : sanctuariser les deniers publics et éradiquer l’impunité au sommet de l’État. En durcissant les conséquences judiciaires de la dissimulation financière, la loi cherche à créer un choc de responsabilité chez les dirigeants et fonctionnaires. Cette révision législative ne se contente plus de dissuader ; elle punit fermement la défaillance éthique. Grâce à cet ajustement majeur, Libreville aligne ses instances de contrôle sur la feuille de route de la refondation étatique, donnant aux instances judiciaires les moyens d’agir avec une efficacité redoutable contre le fléau de la corruption.