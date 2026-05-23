Gabon : Clotaire Obame Nze nouveau Directeur général de la Dette !

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À l’issue du Conseil des ministres réuni ce vendredi 22 mai 2026 sous la présidence du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, une décision stratégique a été actée pour l’architecture financière du pays. Il s’agit de la nomination de Clotaire Obame Nze au poste de Directeur général de la Dette. Un profil bien connu de la boîte qui devra une fois de plus et pas de trop, mettre à la disposition de son pays son savoir-faire pour un développement harmonieux.

Diplômé de l’École nationale d’administration (ENA-France) de la promotion Sergio Vieira De Mello, Clotaire Obame Nze est un haut fonctionnaire gabonais espiègle et discret. Ce dernier effectue son grand retour à un poste qu’il avait déjà occupé jusqu’en août 2023. Son profil d’expert-technocrate est perçu comme un choix de stabilisation et de crédibilité envoyé aux marchés financiers et aux partenaires multilatéraux.

Clotaire Obame Nze attendu sur l’assainissement de la dette !

S’il est indubitable que la Direction Générale de la Dette (DGD) ne guide pas toute seule la machine puisqu’étant sous tutelle du ministère de l’Économie, il n’en demeure pas moins qu’elle occupe une place névralgique dans l’appareil étatique. Son rôle dans la définition et de l’exécution de la stratégie d’endettement public, de la gestion du service de la dette ainsi que de la viabilité budgétaire à long terme, en font un outil clé.

Il va sans dire que Brice Clotaire Oligui Nguema, Chef du gouvernement a misé sur un profil qui devra avec toute son équipe travailler efficacement dans l’arbitrage entre la nécessité de lever des fonds pour financer les grands projets d’infrastructure et l’obligation de maintenir le ratio dette/PIB sous un seuil soutenable. Les attentes autour de ce retour sont importantes en cette période de redynamisation économique du « Nouveau Gabon ».

Clotaire Obame Nze devra prioritairement optimiser le profil de maturité de la dette gabonaise, négocier des taux concessionnels et rassurer les agences de notation financière. Face aux exigences de transparence et de rigueur budgétaire prônées par les autorités de la 5e République, sa mission sera de rationaliser les engagements financiers de l’État pour dégager de l’espace budgétaire. Il en va de la croissance et de la souveraineté économique du pays.