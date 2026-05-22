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SEEG : Poursuite des travaux de déploiement du câble ACCC sur la ligne Owendo-Bisségué

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 22 mai 2026 à 22h09min
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Des agents de la SEEEG en plein travaux de raccordement du nouveau câble aérien de technologie Aluminium Conductor Composite Core (ACCC) au poste source 90 kV © D.R.
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La SEEG informe sa clientèle de la poursuite de l’opération de déploiement et de raccordement du câble électrique de très Haute Tension sur la ligne aérienne 90 kV reliant la centrale thermique d’Owendo au poste de répartition de Bisségué.

Durant cette intervention, des perturbations dans la desserte en électricité seront ressenties les samedi 23 et dimanche 24 mai 2026, de 08h00 à 15h00, dans plusieurs quartiers de Libreville, ainsi qu’à Bikélé et ses environs.

La liste complète de zones concernées par ces travaux est disponible sur l’ensemble des canaux officiels de communication de la SEEG, notamment https://www.seeg-gabon.com/, https://whatsapp.com/channel/0029VaAa7SGCsU9G5mT3DP1X,  https://x.com/seeg_gabon?s=21, https://www.facebook.com/share/1BmqBdUU4r/?mibextid=wwXIfr

La SEEG présente d’ores et déjà ses excuses à sa clientèle et la remercie de sa bonne compréhension.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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