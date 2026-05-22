SEEG : Poursuite des travaux de déploiement du câble ACCC sur la ligne Owendo-Bisségué

Ecouter l'article

La SEEG informe sa clientèle de la poursuite de l’opération de déploiement et de raccordement du câble électrique de très Haute Tension sur la ligne aérienne 90 kV reliant la centrale thermique d’Owendo au poste de répartition de Bisségué.

Durant cette intervention, des perturbations dans la desserte en électricité seront ressenties les samedi 23 et dimanche 24 mai 2026, de 08h00 à 15h00, dans plusieurs quartiers de Libreville, ainsi qu’à Bikélé et ses environs.

La liste complète de zones concernées par ces travaux est disponible sur l’ensemble des canaux officiels de communication de la SEEG, notamment https://www.seeg-gabon.com/, https://whatsapp.com/channel/0029VaAa7SGCsU9G5mT3DP1X, https://x.com/seeg_gabon?s=21, https://www.facebook.com/share/1BmqBdUU4r/?mibextid=wwXIfr

La SEEG présente d’ores et déjà ses excuses à sa clientèle et la remercie de sa bonne compréhension.