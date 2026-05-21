ONUDC : le Gabon en première ligne à Vienne contre la corruption !

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À l’occasion de la 17ᵉ session du Groupe d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), organisée par l’ONUDC, la République Gabonaise a orchestré son offensive diplomatique et légistique. Cette action a été conduite avec brio par Séraphin Ondoumba, commissaire membre de la CNLCEI et point focal de l’organisation. Grâce à cela, la délégation gabonaise a fait la démonstration d’un alignement stratégique réussi sur les standards normatifs internationaux.

La délégation gabonaise comprenant les experts étatiques tels Joe Lemboumba Atadit et Sylvere Wilfrid Nzamba, a revêtu la tunique d’un membre à part entière. Loin d’une posture passive, Séraphin Ondoumba et ses pairs, représentants les intérêts du Gabon, ont valorisé l’ossature de son architecture institutionnelle. D’ailleurs, dans son allocution, le chef de délégation a mis en exergue l’efficience du mécanisme d’examen. En effet, ce mécanisme a été transmué en véritable outil d’optimisation du droit positif gabonais.

Le Gabon, prêt à relever les défis de l’heure contre la corruption !

La 17ᵉ session du Groupe d’examen de l’application de la CNUCC, organisée par l’ONUD, a permis à notre pays de faire étalage de son arsenal déployé dans l’administration publique. Il en ressort de l’exposé de la délégation que notre pays a su catalyser une convergence interadministrative accrue. Aussi, il a su s’approprier les instruments de l’ONUDC. De plus, ces instruments sont utilisés comme des leviers stratégiques endogènes de redevabilité publique et de transparence managériale. Par ailleurs, le plaidoyer gabonais a démontré l’intérêt doctrinal de cette méthodologie conventionnelle.

Occasion pour la délégation gabonaise de saluer l’approche « constructive et non punitive » de l’évaluation par les pairs. Ce qui, du point de vue de notre pays, légitime un modèle de coopération multilatérale fondé sur la confiance mutuelle et le dialogue technique inter-experts. Toutefois, l’État gabonais a rappelé que la performance juridique reste corrélative à une ingénierie de renforcement des capacités des États parties. Finalement, le Gabon quitte Vienne après s’être repositionnée comme une force de proposition pour le bien de l’organisation.