Ligue 1 : Aubameyang nominé pour le prix Foé 2026 !

Ecouter l'article

RFI et France 24 ont rendu publique, jeudi 9 avril 2026, la liste des 11 joueurs professionnels finalistes en lice pour le Prix Marc-Vivien Foé 2026. Il va sans dire que la succession d’Achraf Hakimi est ouverte avec des révélations de cette saison sportive en première division française de football mais aussi des cadors qui semblent inusables comme le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

Qui soulèvera le prestigieux trophée qui porte le nom de Marc-Vivien Foé et qui récompense le meilleur joueur africain du championnat de France ? À quelques encablures du dénouement de la saison, la liste des onze nominés flanque le vertige. En haut de l’affiche, l’inoxydable Pierre-Emerick Aubameyang. L’international gabonais fait office d’épouvantail.

Aubameyang dans les starting-blocks du prix Foé !

Déjà lauréat en 2024, le félin « Auba », toujours aussi létal dans la zone de vérité avec ses 17 buts toutes compétitions confondues, postule à un nouveau sacre dans l’hexagone. Mais le capitaine des Panthères du Gabon devra jouer des coudes face à une délégation sénégalaise qui débarque en force. Dans l’entrejeu, le Monégasque Lamine Camara confirme tout son potentiel sur le terrain.

Il est accompagné par le roc lyonnais Moussa Niakhaté. Ce dernier réalise une saison impériale dans les duels. Que dire de Bamba Dieng qui semble plus que jamais transfiguré au FC Lorient. L’ancien de l’OM y retrouve ses instincts de tueur devant le but. Le RC Strasbourg place également ses pions avec le percutant Guéla Doué et la révélation Martial Godo. Le néo international Ivoirien brille par des déboulés sur l’aile qui ont martyrisé plus d’une défense cette saison.

Côté Sang et Or, le Malien Mamadou Sangaré s’impose comme un sérieux prétendant. Le lion du Mali justifie d’une saison pleine de maturité dans le système de Pierre Sage. Le tableau est complété par l’expérience d’Aïssa Mandi de Lille, la vista d’Ilan Kebbal du Paris FC, et les remparts burkinabés Hervé Koffi et Arsène Kouassi. Le verdict tombera le 11 mai prochain. D’ici là, les performances sur le rectangle vert feront office de juges de paix.