Lambaréné : une quinquagénaire agressée à la machette à Mintoumili

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Josiane Ondeng Ngombe âgée de 51 ans a été grièvement blessée à la machette dans la soirée du dimanche, au quartier Mintoumili à Lambaréné, alors qu’elle rentrait chez elle après une sortie familiale. Selon le journal L’Union dans sa parution du 10 avril 2026, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette agression. Cette situation rappelle l’urgence du renforcement de la sécurité dans certaines localités du pays.

Le quartier Mintoumili à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, a été le théâtre d’une soirée tragique dimanche dernier. Josiane Ondeng Ngombe, âgée de 51 ans, a été violemment agressée à la machette alors qu’elle regagnait son domicile après une soirée organisée à l’occasion de l’anniversaire de son oncle. Selon les informations relayées par nos confrères du journal l’Union, la victime, mère de plusieurs enfants a été retrouvée dénudée sur son lieu d’agression.

Mintoumili sous le choc après une agression d’une extrême violence

Selon les premiers éléments recueillis, la dame a été surprise par son agresseur sur un chemin menant à son domicile. L’attaque s’est produite aux environs de 20 heures et 21 heures dans un contexte d’obscurité, lié à une coupure d’électricité qui touchait le quartier au moment des faits. Après l’agression, Josiane Ondeng Ngombe s’est effondrée au sol et a perdu connaissance. Elle n’a été retrouvée que plusieurs heures plus tard, aux environs de 3 heures du matin, par son époux, inquiet de ne pas la voir rentrer. Tout de suite, elle a été prise en charge en urgence à l’hôpital.

La victime présentait de graves blessures, notamment une plaie à la cheville gauche causée par un coup de machette, ainsi que plusieurs lésions au visage. Son état a nécessité une évacuation en urgence vers une structure sanitaire de la localité. Prise en charge par les services médicaux, elle a subi une intervention chirurgicale. Les médecins indiquent qu’elle devra rester hospitalisée pendant plusieurs semaines pour poursuivre ses soins. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette agression qui a profondément choqué les habitants du quartier Mintoumili.

En attendant les résultats de l’enquête, les habitants du quartier Mintoumili restent choqués par cette violente agression. L’événement relance les inquiétudes sur la sécurité dans plusieurs quartiers du pays. L’éclairage public dans les villes et les villages, souvent évoqué dans les situations d’insécurité, ainsi que la mise en place d’une police de proximité apparaissent comme des solutions fortement sollicitées par les populations. Reste à savoir si des mesures concrètes seront rapidement prises par le gouvernement pour répondre à ces préoccupations.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire