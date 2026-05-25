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Gabon : le Marocain Cimaf va injecter 25 milliards FCFA avant 2027

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 25 mai 2026 à 16h26min
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Brice Clotaire Oligui Nguema en conclave avec le groupe CIMAF au palais Rénovation © D.R.
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Le groupe marocain CIMAF, piloté par l’industriel Anas Sefrioui, s’apprêterait à injecter 25 milliards de francs CFA dans l’extension de son usine d’Owendo. Selon plusieurs sources dignes de foi, ces investissements d’envergure prévoient le déploiement d’une troisième ligne de production de ciment et un accroissement des capacités de transformation du clinker. Le tour avant la mise en œuvre de l’interdiction d’importation fixée à janvier 2027. 

Le calendrier de cette opération est consécutif à un impératif réglementaire à savoir l’interdiction totale des importations de clinker décrétée par les autorités gabonaises à l’horizon de janvier 2027. Portée par la transition politique issue du coup d’État de 2023, cette doctrine de substitution aux importations contraint les industriels à densifier leur chaîne de valeur locale. La filiale gabonaise de CIMAF va s’autonomiser de la volatilité des coûts logistiques et sécuriser ses marges opérationnelles.

Cimaf plus que jamais prête à envahir le marché gabonais !

Avec une capacité installée projetée à 1,85 million de tonnes par an, CIMAF doublera largement les besoins d’un marché national estimé à 900 000 tonnes. Ce différentiel capacitaire  la volonté du cimentier de transformer le Gabon en un hub d’exportation régional pour l’Afrique centrale. Une zone géographique caractérisée par un important déficit infrastructurel et une urbanisation galopante.

Ce pivot industriel s’accompagne d’un arbitrage géographique mondial pour le groupe, qui vient de clore ses activités industrielles en France en raison d’une conjoncture européenne morose, pénalisée par une inflation énergétique structurelle et des contraintes normatives strictes. À l’inverse, offre de solides perspectives de rentabilité à long terme. Il va sans dire que la stratégie économique de la 5ème République semble déjà porter ses fruits.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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