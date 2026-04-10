Port-Gentil : le CHR engagé dans la lutte contre l’autisme 

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C’est ce que révèle un article publié le 9 avril 2026 par Gabonactu. Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’autisme, le Centre hospitalier régional (CHR) de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime a organisé une journée sociale consacrée à la sensibilisation, au dépistage précoce et à l’accompagnement des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme (TSA).

C’est en présence de plusieurs professionnels de santé, notamment des ORL, psychologues, travailleurs sociaux et orthophonistes que s’est déroulée la journée de sensibilisation à l’endroit des troubles du spectre de l’autisme (TSA). Soucieux d’améliorer la compréhension du public sur le TSA, les responsables du CHR de Port-Gentil, ont mis l’accent sur le diagnostic précoce.« Nous avons recherché les enfants présentant des troubles apparentés afin de mieux informer les familles et de mobiliser les spécialistes autour de leur prise en charge», a indiqué la cheffe du service de pédiatrie, Dr Josiane Ngo’o Nze.

Le TSA, n’est pas une maladie!

Ainsi, la spécialiste a mis en avant la nécessité de renforcer des ressources humaines spécialisées au sein du système de santé. Non sans manquer de rappeler de surveiller les signes de manifestation. Il s’agit entre autres du retard de langage, l’absence de contact visuel ou encore des comportements répétitifs. A ce propos, les spécialistes ont rappelé que l’autisme n’est pas une maladie, mais un trouble neurodéveloppemental aux manifestations diverses.

D’ou l’importance d’insister sur la nécessité d’un bilan pluridisciplinaire pour poser un diagnostic fiable. Par ailleurs les familles ont été exhorté à jouer leur rôle notamment dans le suivi quotidien en raison de la problématique lié à la stigmatisation qui freine l’inclusion en milieu scolaire. Au terme de cette rencontre, les responsables du CHR de Port-Gentil ont annoncé la poursuite des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les associations pour le bien-être des enfants.



