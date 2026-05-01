Bitam : un commerçant échappe de peu à une tentative d’égorgement en plein braquage

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Le 24 avril 2026 à Bitam, un commerçant a été violemment agressé dans sa boutique par deux individus armés d’un couteau. Refusant de céder à leurs exigences, la victime a été attaquée avant d’être sauvée grâce à l’intervention des riverains. Une enquête est en cours, rapporte le quotidien L’Union du 28 avril 2026.

Le climat sécuritaire suscite de vives inquiétudes dans la commune de Bitam, chef-lieu du département du Ntem. Ces dernières semaines, la localité est confrontée à une recrudescence d’actes de banditisme visant particulièrement les opérateurs économiques. Le dernier incident en date, particulièrement violent, illustre l’escalade des méthodes employées par les malfaiteurs.

Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union dans sa parution du 28 avril 2026, un commerçant d’origine ouest-africaine, identifié comme Hamat Hassan, a été la cible d’une attaque à main armée en pleine journée, au quartier Vallée de Mengomo.

Une agression d’une extrême violence en plein jour

Les faits se sont déroulés le 24 avril aux environs de 14 heures. Deux individus, opérant à visage découvert et munis d’un long couteau, ont fait irruption dans la boutique de la victime. Leur objectif : s’emparer du sac d’argent du commerçant.Face à leur exigence, Hamat Hassan oppose un refus catégorique. Une réaction qui va déclencher la violence des assaillants.

Selon L’Union, ces derniers ont tenté de lui trancher la gorge, dans une scène d’une rare brutalité. La détermination de la victime, combinée à l’intervention rapide des voisins alertés par les cris, permettra d’éviter le pire. Les éléments de la Police judiciaire (PJ), également mobilisés, ont contribué à mettre fin à l’agression, même si les suspects ont réussi à prendre la fuite.

Une insécurité persistante qui inquiète les opérateurs économiques

Cet incident relance la question de la sécurité des commerçants à Bitam. La multiplication des actes de banditisme, souvent commis en plein jour et sans dissimulation, traduit un sentiment d’impunité grandissant chez certains délinquants. Pour de nombreux opérateurs économiques, cette situation devient préoccupante. Elle fragilise non seulement leurs activités, mais aussi l’attractivité économique de la ville, déjà confrontée à d’autres défis structurels.

Face à cette montée de l’insécurité, une enquête a été ouverte afin d’identifier et interpeller les auteurs de cette attaque. Les autorités sont désormais attendues sur des mesures concrètes pour restaurer un climat de confiance et garantir la sécurité des personnes et des biens. En attendant, à Bitam, la peur s’installe progressivement dans le quotidien des commerçants, contraints de travailler dans un environnement de plus en plus incertain.