Derniers articlesFAITS DIVERS

Bitam : un commerçant échappe de peu à une tentative d’égorgement en plein braquage

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 1 mai 2026 à 11h07min
1 536 Temps de lecture 1 minute
Une vue de la ville de Bitam © D.R.
Ecouter l'article

Le 24 avril 2026 à Bitam, un commerçant a été violemment agressé dans sa boutique par deux individus armés d’un couteau. Refusant de céder à leurs exigences, la victime a été attaquée avant d’être sauvée grâce à l’intervention des riverains. Une enquête est en cours, rapporte le quotidien L’Union du 28 avril 2026.

Le climat sécuritaire suscite de vives inquiétudes dans la commune de Bitam, chef-lieu du département du Ntem. Ces dernières semaines, la localité est confrontée à une recrudescence d’actes de banditisme visant particulièrement les opérateurs économiques. Le dernier incident en date, particulièrement violent, illustre l’escalade des méthodes employées par les malfaiteurs.

Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union dans sa parution du 28 avril 2026, un commerçant d’origine ouest-africaine, identifié comme Hamat Hassan, a été la cible d’une attaque à main armée en pleine journée, au quartier Vallée de Mengomo.

Une agression d’une extrême violence en plein jour

Les faits se sont déroulés le 24 avril aux environs de 14 heures. Deux individus, opérant à visage découvert et munis d’un long couteau, ont fait irruption dans la boutique de la victime. Leur objectif : s’emparer du sac d’argent du commerçant.Face à leur exigence, Hamat Hassan oppose un refus catégorique. Une réaction qui va déclencher la violence des assaillants.

Selon L’Union, ces derniers ont tenté de lui trancher la gorge, dans une scène d’une rare brutalité. La détermination de la victime, combinée à l’intervention rapide des voisins alertés par les cris, permettra d’éviter le pire. Les éléments de la Police judiciaire (PJ), également mobilisés, ont contribué à mettre fin à l’agression, même si les suspects ont réussi à prendre la fuite.

Une insécurité persistante qui inquiète les opérateurs économiques

Cet incident relance la question de la sécurité des commerçants à Bitam. La multiplication des actes de banditisme, souvent commis en plein jour et sans dissimulation, traduit un sentiment d’impunité grandissant chez certains délinquants. Pour de nombreux opérateurs économiques, cette situation devient préoccupante. Elle fragilise non seulement leurs activités, mais aussi l’attractivité économique de la ville, déjà confrontée à d’autres défis structurels.

Face à cette montée de l’insécurité, une enquête a été ouverte afin d’identifier et interpeller les auteurs de cette attaque. Les autorités sont désormais attendues sur des mesures concrètes pour restaurer un climat de confiance et garantir la sécurité des personnes et des biens. En attendant, à Bitam, la peur s’installe progressivement dans le quotidien des commerçants, contraints de travailler dans un environnement de plus en plus incertain.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 1 mai 2026 à 11h07min
1 536 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Bien-être : la vitamine B6 contenue dans la bière bénéfique à l’organisme 

1 mai 2026 à 11h20min

Gabon : Le calvaire des locataires face à la dictature des «démarcheurs»

1 mai 2026 à 10h51min

Gabon : la tenue africaine désormais obligatoire chaque vendredi dans l’administration

1 mai 2026 à 10h19min

Gabon : Communiqué final du Conseil des ministres du 30 avril 2026

30 avril 2026 à 22h14min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema s’entretient avec Eugène Mba 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema s’entretient avec Eugène Mba
[#Reportage] Afrique : 615 milliards de FCFA, le coût des coupures internet en 2025 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Afrique : 615 milliards de FCFA, le coût des coupures internet en 2025
[#Reportage] Gabon : 108 733 personnes frappées par le chômage en 2024 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : 108 733 personnes frappées par le chômage en 2024
[#Reportage] Libreville : une marchandise de cocaïne saisie par la DGR 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Libreville : une marchandise de cocaïne saisie par la DGR
[#Exclusif] Ibrahim Tsendjet Mboulou, président du Réseau des consommateurs 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Exclusif] Ibrahim Tsendjet Mboulou, président du Réseau des consommateurs
[#Journal] Le 19H30 du 29 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 29 Avril 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page