Gabon : après la voie de contournement Nord, le CTRI va-t-il en faire de même au Sud?

S’il était nécessaire de construire une voie de contournement pour la partie Nord de Libreville, la nécessité d’une voie de contournement dans la partie Sud l’est tout autant. Owendo, zone stratégique sur le plan économique avec ses ports et sa forte activité industrielle, en a grandement besoin. Un projet de voie de contournement à Owendo, représenterait une opportunité cruciale pour améliorer l’infrastructure routière et la productivité industrielle.

De retour de l’Empire du milieu où s’est tenu un forum Gabon-Chine plein de promesses, les autorités gabonaises doivent désormais se pencher sur la concrétisation de projets structurants. Routes, ponts, ouvrages d’art, tout est désormais attendu au regard du montant colossal des financements attendus des investisseurs chinois. Mais à ce jour, la zone d’Owendo ne dispose que de deux projets phares: Owendo By Pass et un hypothétique projet de tramway contenu dans le PNDT.

Améliorer le trafic à Owendo et booster la dynamique de transport

Cependant, une voie de contournement ne serait ni de trop ni un luxe pour cette ville stratégique pour l’économie du pays. Avec un coût estimé entre 50 et 70 millions d’euros en fonction du tracé choisi et du coût relatif de ce type de projets, OBP pourrait répondre à la problématique de l’amélioration de la circulation routière de plus en plus dense. Une densité liée à la proximité du port d’Owendo, qui traite près de 1,5 million de conteneurs par an. Un chiffre impressionnant qui pourrait être encore plus important si le trafic était amélioré.

En déchargeant les routes principales, cette voie pourrait largement transformer la dynamique du transport et de la logistique dans la ville d’Owendo. L’un des principaux bénéfices de la construction de cette voie de contournement serait la réduction des accidents de la route estimés à environ 300 accidents par an, dont une proportion significative est attribuée à la congestion routière et à la proximité du trafic lourd. En détournant les poids lourds, on pourrait envisager une réduction d’au moins 30 % des accidents, ce qui améliorerait la sécurité des usagers, y compris les piétons.

Réduction de 30% des accidents

En termes de productivité industrielle, la voie de contournement aurait un impact significatif sur les entreprises situées dans la région. Une étude menée par l’Autorité portuaire a révélé que les retards liés à la circulation engendrent une perte de productivité estimée à 10 milliards de FCFA par an pour les industries locales. En améliorant l’accès au port et en réduisant les temps de trajet, ce projet pourrait générer des économies de temps équivalentes à une augmentation de 20 % de l’efficacité opérationnelle des entreprises.

Le développement de cette infrastructure ne profiterait pas seulement aux entreprises, mais également aux collectivités locales. La réduction du trafic dans les zones résidentielles pourrait améliorer la qualité de vie des habitants, diminuer les nuisances sonores et la pollution de l’air. Par ailleurs, une meilleure connectivité favoriserait l’attractivité de la région, encourageant ainsi des investissements supplémentaires dans des infrastructures sociales et récréatives.