Gabon : Ike Ngouoni dénonce les contradictions d’une communication publique privée d’autonomie

Ecouter l'article

Dans une tribune publiée sur Facebook ce mardi 10 novembre 2026, Ike Ngouoni Aïla Oyouomi, ancien porte-parole de la Présidence de la République et président d’AILA Consulting, livre une analyse critique des dysfonctionnements de la communication publique gabonaise. Entre lourdeurs administratives, validations interminables, manque d’autonomie et concurrence des créateurs de contenus, l’ancien communicant présidentiel met en évidence les contradictions d’un système qui exige davantage de réactivité sans en offrir les moyens. Une réflexion qui, pour Harold Leckat Igassela, directeur de publication de Gabon Media Time, appelle également à interroger la place réservée aux médias privés et à l’indépendance journalistique dans la communication gouvernementale.

La communication publique gabonaise souffre-t-elle d’un déficit de compétences ou d’un système qui empêche ses professionnels de travailler efficacement ? C’est, en substance, la question soulevée par Ike Ngouoni Aïla Oyouomi dans sa tribune intitulée « Ce qu’on demande à la communication publique et ce qu’on lui refuse ». L’ancien porte-parole de la Présidence y décrit une administration sommée d’adopter les codes de l’instantanéité numérique tout en restant prisonnière de procédures bureaucratiques. Une contradiction qui dépasse les seules directions de communication et interroge plus largement la conception de l’information publique au Gabon.

L’analyse intervient dans un contexte marqué, selon l’auteur, par plus de six mois de restrictions affectant les réseaux sociaux et les VPN. Pourtant, le pouvoir continue d’attendre de ses communicants qu’ils rivalisent avec les formats numériques citoyens. « Il est plus confortable de pointer le délai que d’interroger ce qui le produit », écrit Ike Ngouoni, rappelant que les lenteurs ne sont pas toujours imputables aux équipes, mais résultent aussi des multiples autorisations nécessaires avant toute prise de parole. Un constat pertinent, mais qui soulève une autre interrogation : comment prétendre moderniser la communication publique lorsque l’environnement institutionnel limite précisément les conditions de sa modernisation ?

Des communicants sommés d’être rapides, mais privés de liberté

L’ancien porte-parole présidentiel met le doigt sur une contradiction structurelle. Les professionnels de la communication institutionnelle doivent être présents, réactifs, accessibles et influents, sans disposer nécessairement de la marge de manœuvre indispensable pour répondre à ces exigences. « Les injonctions se sont multipliées. Être plus présent, plus rapide, plus proche, plus authentique, plus influent », observe-t-il, avant de souligner que ces exigences finissent par se heurter.

Pour Harold Leckat Igassela, directeur de publication de Gabon Media Time, cette observation renvoie à une faiblesse plus profonde de la gouvernance publique : la confusion persistante entre communication institutionnelle, promotion politique et information des citoyens. Un communicant public ne devrait pas être seulement chargé de valoriser une décision déjà arrêtée. Il devrait pouvoir en comprendre les motivations, en anticiper les conséquences et en expliquer les limites. Or, lorsque la communication intervient exclusivement après la décision, elle devient un exercice de justification plutôt qu’un instrument de transparence. Le véritable problème n’est donc pas uniquement la lenteur du message, mais la place accordée à ceux qui doivent le produire.

Des médias publics présents, mais un journalisme devenu trop complaisant ?

Ike Ngouoni ne ménage pas davantage les formats institutionnels diffusés sur les chaînes publiques. Évoquant notamment l’émission « Le gouvernement s’exprime », il reconnaît leur utilité tout en regrettant leur caractère répétitif et administratif. « On y voit les mêmes intervenants, dans les mêmes cadres, avec les mêmes éléments de langage », relève-t-il. Plus incisif encore, l’ancien porte-parole déplore le retour d’une « grande politesse journalistique », caractérisée par des questions courtoises, convenues et rarement dérangeantes.

Cette critique rejoint une préoccupation régulièrement soulevée par Harold Leckat Igassela : un média public n’est pas un service de communication du gouvernement, mais un instrument d’information financé pour servir l’ensemble des citoyens. La distinction est fondamentale. Inviter un ministre pour lui permettre de présenter son bilan ne constitue pas, en soi, un exercice journalistique suffisant. Encore faut-il confronter ses déclarations aux résultats, interroger les engagements non tenus, demander des échéances précises et faire entendre les préoccupations des populations. La crédibilité ne résulte pas de la fréquence des apparitions gouvernementales, mais de la qualité du contradictoire qui les accompagne.

Pourquoi réserver l’essentiel de la parole gouvernementale aux médias publics ?

C’est précisément sur ce point que l’analyse d’Ike Ngouoni mérite d’être prolongée. Si les formats institutionnels peinent à convaincre et si les autorités recherchent de nouveaux relais d’audience, pourquoi continuer à privilégier les chaînes publiques pour les interventions gouvernementales ? Pourquoi les ministres et responsables d’institutions ne s’exposent-ils pas plus régulièrement aux questions des rédactions privées, pourtant capables de toucher des publics diversifiés et de proposer des approches éditoriales différentes ?

Pour Harold Leckat Igassela, cette préférence institutionnelle constitue l’une des contradictions majeures du système. On déplore le manque d’attractivité de la communication publique tout en maintenant une organisation de la parole officielle qui limite la diversité des interlocuteurs journalistiques. Or le pluralisme de l’information ne saurait se réduire à l’existence de plusieurs médias. Il suppose également que les détenteurs de responsabilités publiques acceptent de répondre aux questions de rédactions dont ils ne contrôlent ni les angles ni les interrogations. À défaut, la communication gouvernementale risque de fonctionner en circuit fermé, avec les mêmes intervenants, les mêmes questions et les mêmes réponses.

Créateurs de contenus : une alternative médiatique ou une communication de substitution ?

L’ancien porte-parole de la Présidence s’intéresse également à l’intégration croissante des créateurs de contenus dans les délégations officielles. Il y voit la reconnaissance implicite des limites des canaux traditionnels. Mais il relève une différence fondamentale entre ces nouveaux relais et les communicants institutionnels : « Mais ces voix n’ont pas les mêmes contraintes. On ne leur demande pas de valider, de tenir un engagement dans le temps, ni de rendre des comptes sur ce qu’elles ont dit ».

Cette observation appelle une clarification essentielle. Les créateurs de contenus disposent d’une légitimité propre, fondée notamment sur leurs audiences et leurs communautés. Leur présence dans l’espace public n’est donc pas contestable en elle-même. En revanche, leur mobilisation par les institutions ne devrait jamais devenir un moyen de contourner les exigences du journalisme professionnel. Un influenceur peut valoriser une initiative présidentielle ; un journaliste doit pouvoir en examiner les résultats, les coûts, les contradictions et les éventuelles insuffisances. Les deux fonctions ne sont pas interchangeables. Substituer progressivement des relais promotionnels aux rédactions indépendantes reviendrait à confondre visibilité et information, popularité et crédibilité.

La crédibilité ne se fabrique ni par décret ni par les audiences

Ike Ngouoni défend enfin une meilleure coordination des responsables de communication publique, qui devraient être associés aux décisions en amont plutôt que sollicités une fois les arbitrages rendus. « Quand ils arrivent après, ils subissent. Quand ils sont associés plus tôt, ils peuvent anticiper et articuler », explique-t-il. Cette recommandation traduit une réalité professionnelle incontestable : une communication efficace exige de l’anticipation, une connaissance des dossiers et une capacité à expliquer les choix publics.

Mais la coordination, aussi indispensable soit-elle, ne suffira pas à résoudre la crise de crédibilité si elle vise uniquement à harmoniser les discours. Pour Harold Leckat Igassela, l’enjeu est aussi de rétablir une relation plus ouverte entre les institutions, les journalistes et les citoyens. Il ne s’agit pas de demander à tous les acteurs de porter le même message, mais d’accepter que l’action publique puisse être questionnée, discutée et parfois contestée. Une décision gouvernementale ne devient pas crédible parce qu’elle est abondamment relayée ; elle le devient lorsque ses justifications résistent à l’examen des faits.

La tribune d’Ike Ngouoni a donc le mérite de déplacer le débat. Elle rappelle que la communication publique ne peut être évaluée indépendamment des contraintes imposées à ceux qui l’exercent. Mais elle invite également, au-delà de son propos initial, à interroger le rapport du pouvoir à la presse indépendante. Car le véritable défi de la communication gouvernementale gabonaise n’est pas de faire parler davantage de monde au nom de l’État. C’est de permettre à davantage de journalistes de poser librement des questions à ceux qui le dirigent.