Affaire Mbanié | Épisode 1/5 : comment la colonisation a légué un conflit territorial au Gabon et à la Guinée équatoriale

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Le différend territorial opposant le Gabon à la Guinée équatoriale autour des îlots Mbanié, Cocotiers et Conga trouve ses origines dans la délimitation des possessions coloniales françaises et espagnoles. Signée le 27 juin 1900 à Paris, une convention devait fixer les frontières entre les deux puissances européennes dans le golfe de Guinée. Mais l’absence de désignation explicite des trois îlots dans ce texte a nourri des interprétations concurrentes, dont les conséquences se feront sentir après les indépendances du Gabon, en 1960, et de la Guinée équatoriale, en 1968.

Pour comprendre l’affaire Mbanié, il faut remonter bien avant les tensions diplomatiques entre Libreville et Malabo. Ni Omar Bongo ni Francisco Macías Nguema ne sont à l’origine de cette frontière contestée. Celle-ci résulte d’un partage territorial négocié entre la France et l’Espagne à une époque où les populations concernées ne participaient pas à la définition de leurs frontières. Plus d’un siècle après la signature de la Convention de Paris, cet héritage colonial demeure au centre d’un contentieux dont la Cour internationale de Justice (CIJ) a examiné les fondements juridiques.

1900 : une frontière dessinée à Paris et à Madrid

Le 27 juin 1900, la France et l’Espagne signent à Paris une convention spéciale relative à la délimitation de leurs possessions en Afrique occidentale, notamment sur la côte du golfe de Guinée. Entré en vigueur le 27 mars 1901, cet instrument juridique organise la séparation des territoires administrés par les deux puissances. Il reconnaît notamment les droits espagnols sur Corisco et les îles Elobey. En revanche, Mbanié, Cocotiers et Conga n’y sont pas expressément mentionnés, une absence qui deviendra déterminante dans les argumentations opposées des deux États.

Cette délimitation coloniale s’impose à un espace où les populations entretenaient depuis longtemps des relations humaines, économiques et culturelles dépassant les frontières administratives. Les communautés fang, notamment, circulaient et commerçaient de part et d’autre des territoires contrôlés par la France et l’Espagne. La frontière politique ne correspondait donc pas nécessairement aux réalités sociales. Une distinction juridique s’impose également : délimiter une frontière consiste à en définir le tracé, tandis que la démarquer revient à le matérialiser sur le terrain.

1960 et 1968 : deux indépendances, un héritage commun

Le 17 août 1960, le Gabon accède à l’indépendance et hérite des titres territoriaux détenus par la France. Huit ans plus tard, le 12 octobre 1968, la Guinée équatoriale devient indépendante à son tour et succède à l’Espagne. Ce mécanisme de succession constitue un élément central du différend. Dans son arrêt du 19 mai 2025, la CIJ a retenu la Convention franco-espagnole de 1900 comme titre juridique applicable à la délimitation de la frontière terrestre entre les deux pays.

Mais la question des îlots présente une difficulté distincte. Leur absence de désignation explicite dans la convention a laissé place à des lectures concurrentes de la souveraineté territoriale. La CIJ a finalement reconnu que les titres juridiques relatifs à Mbanié, Cocotiers et Conga revenaient à la Guinée équatoriale, tout en distinguant cette question de celle de la frontière terrestre. L’arrêt ne constitue donc pas une délimitation complète des espaces maritimes entre les deux États.

Une frontière coloniale devenue un enjeu de souveraineté

L’indépendance n’a pas effacé les incertitudes héritées du partage colonial. Elle leur a donné une portée nouvelle : ce qui relevait auparavant de l’administration de deux puissances européennes est devenu une question de souveraineté entre deux États africains. Les autorités gabonaises et équato-guinéennes se sont ainsi retrouvées confrontées à des titres territoriaux anciens, à des réalités géographiques complexes et à des interprétations juridiques divergentes.

L’affaire Mbanié illustre les limites d’une décolonisation politique qui n’a pas toujours été accompagnée d’un règlement définitif des questions frontalières. Les indépendances ont consacré la souveraineté du Gabon et de la Guinée équatoriale, sans résoudre toutes les ambiguïtés de leur héritage territorial. En 1972, ces tensions jusque-là contenues allaient déboucher sur une confrontation ouverte autour de Mbanié, transformant une incertitude héritée de la colonisation en crise diplomatique majeure.