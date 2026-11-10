Gabon : Patience Dabany fait salle comble à la Cité de la démocratie pour une «Dernière Danse» mémorable

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Le samedi 7 novembre 2026, le Palais des congrès Omar Bongo Ondimba, situé à la Cité de la démocratie de Libreville, a vibré au rythme du concert « La Dernière Danse » de Patience Dabany. Devant une salle comble réunissant plusieurs milliers de spectateurs, celle que les Gabonais surnomment affectueusement La Mama a célébré ses 60 années de carrière musicale. Accompagnée de plusieurs générations d’artistes gabonais et africains, la chanteuse a revisité ses plus grands succès dans un spectacle mêlant nostalgie, émotion, humour et rythmes entraînants. Une soirée qui a rassemblé aussi bien des personnalités publiques que des anonymes, témoignant de la place singulière qu’occupe l’artiste dans le patrimoine musical national.

Il fallait voir l’effervescence qui régnait samedi soir à la Cité de la démocratie pour mesurer l’attachement du public gabonais à Patience Dabany. Des personnalités du monde politique et administratif, des chefs d’entreprise, des artistes, mais également des familles et des mélomanes de toutes les générations avaient fait le déplacement pour assister à ce rendez-vous musical. Le spectacle, produit par Direct Prod sous la conduite d’Edgard Yonkeu, s’est déroulé à guichets fermés. Près de 3 000 spectateurs, avec une billetterie officielle affichait complet. Au-delà de l’affluence, c’est surtout la communion entre la chanteuse et son public qui aura marqué cette soirée consacrée à une carrière exceptionnelle.

Soixante ans de carrière revisités au rythme des plus grands succès

Toujours aussi attachée à son identité musicale, Patience Dabany a proposé une traversée de son répertoire, alternant chansons d’amour, rythmes dansants et compositions consacrées aux relations humaines et familiales. Des titres emblématiques comme On vous connaît, Associé, Chéri, ton disque est rayé, Obomiya, Ewawa, Article 106, Allô Allô, C’est pour la vie et L’amour d’une mère ont ravivé les souvenirs de plusieurs générations de mélomanes. Ces chansons, dont certaines ont accompagné le quotidien des Gabonais pendant des décennies, ont retrouvé une nouvelle résonance grâce à des arrangements revisités et à l’accompagnement d’un orchestre particulièrement sollicité.

Une vue du public présent au concert « La Dernière Danse » de La Mama, Patience Dabany © D.R.

La Mama n’a pas seulement revisité ses succès : elle a également rappelé la diversité d’un univers musical construit autour de l’amour, des sentiments, de la maternité et des réalités sociales. Son nouveau projet Dernière Danse, annoncé autour de 80 titres, dont 60 classiques revisités et 20 nouvelles compositions, témoigne de cette volonté de préserver son héritage tout en renouvelant ses sonorités. Sur scène, l’artiste a alterné séquences émotionnelles et moments festifs, démontrant que son répertoire conserve une capacité remarquable à fédérer les générations.

Une constellation d’artistes pour célébrer La Mama

L’un des principaux attraits de cette soirée résidait dans la diversité des artistes réunis autour de Patience Dabany. DJazz, Macy, Clarisse, Ferel, Shan’L, Nadège, Nicole, Saydric, Alda, Essone, Mayi et Eyagha figuraient parmi les noms associés à cette célébration. À leurs côtés, la chanteuse congolaise Barbara Kanam, l’artiste Muss et DJ Marley ont contribué à donner au spectacle une dimension dépassant les frontières gabonaises. Cette rencontre artistique a permis de mettre en valeur différentes générations de musiciens et d’interprètes, réunis autour d’une figure majeure de la chanson africaine.

Le groupe Kounabeli en prestation n’a pas manqué d’électriser la salle au moment de son passage sur la scène © D.R.

La présentation de l’événement a également été assurée par Ericsson, Yves de Mbela et Déborah Mutund, chargés d’accompagner les différentes séquences du spectacle. Entre les prestations musicales, les interventions des invités et les hommages rendus à l’artiste, la soirée a pris les allures d’une grande célébration collective. Le moment où plusieurs artistes se sont retrouvés autour de Patience Dabany pour interpréter La Dernière Danse a notamment symbolisé cette transmission entre générations.

Une soirée qui a rassemblé toutes les composantes de la société gabonaise

Le concert du 7 novembre a également été marqué par la diversité du public présent. Membres du gouvernement, responsables d’administrations, directeurs généraux, personnalités économiques et citoyens ordinaires ont partagé un même espace autour de la musique. Cette affluence transversale illustre la capacité de Patience Dabany à réunir des publics que leurs fonctions, leurs générations ou leurs parcours distinguent habituellement.

Patience Dabany entourée des artistes interpétant « Dernière danse » à la clôture du concert éponyme © D.R.

À la sortie du spectacle, les réactions recueillies auprès de plusieurs spectateurs traduisaient un sentiment largement positif. La qualité de la mise en scène, l’énergie des prestations et les retrouvailles avec les chansons de La Mama figuraient parmi les éléments les plus appréciés. D’autres ont salué la qualité du spectacle vivant et de l’accompagnement orchestral. Cette « Dernière Danse » aura surtout démontré qu’après soixante ans de carrière, les chansons de Patience Dabany continuent de faire danser et chanter le Gabon.