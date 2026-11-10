300 Champions de la finance 2026 : le Groupe BGFIBank s’impose parmi les moteurs de l’économie réelle en Afrique 

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À l’heure où les besoins en liquidités pour soutenir les entreprises et les ménages atteignent un niveau inédit en Afrique, une nouvelle lecture du paysage bancaire se dessine. Le palmarès des « Champions du financement de l’économie réelle », élaboré par Jeune Afrique et The Africa Report dans le cadre du dossier des 300 Champions de la finance 2026, met en lumière les établissements qui injectent concrètement leurs ressources dans le tissu économique local. Au-delà de la simple taille du bilan, cette évaluation met en valeur la capacité de transformation des banques en crédits effectifs. C’est sur ce terrain que le groupe gabonais BGFIBank fait une démonstration de force, surclassant des acteurs aux capacités d’actifs nettement plus imposantes.

Là où la moyenne de l’échantillon des grands groupes panafricains plafonne à une intensité du crédit de 45 %, BGFIBank franchit un palier majeur. Avec un ratio de transformation des dépôts en crédits frôlant les 92,42 % et une intensité du crédit établie à 50,77 %, la banque injecte directement ses ressources collectées au bénéfice de l’économie productive. Ces chiffres se traduisent par une enveloppe globale de 6,71 milliards de dollars de crédits nets à la clientèle.

Cette orientation stratégique prouve que la performance bancaire réside désormais dans l’impact concret apporté au secteur privé et aux ménages. Alors que certains marchés régionaux souffrent de lourdes contraintes réglementaires ou de replis prudents, BGFIBank maintient le cap d’une distribution dynamique et ciblée de ses capacités financières.

Succès financier et ambitions du plan « BGFI 2030 »

Cette dynamique au service du terrain s’appuie sur une assise financière particulièrement solide. Le 3 novembre 2026, BGFI Holding Corporation a officialisé la réussite historique de son augmentation de capital par Appel Public à l’Épargne. Bouclée le 15 octobre avec un taux de couverture remarquable de 125,17 %, cette opération a mobilisé plus de 100,8 milliards de FCFA auprès de 1 604 souscripteurs répartis dans 19 pays.

Cette preuve de confiance de la part des investisseurs consolide les résultats financiers exceptionnels du groupe, qui enregistrait un résultat net consolidé de 133 milliards de FCFA en 2025. Sous la direction d’Henri-Claude Oyima, le groupe s’appuie sur ces ressources financières pour concrétiser sa feuille de route stratégique « BGFI 2030 ». L’ambition est claire : accroître l’efficacité opérationnelle, étendre l’empreinte du groupe à trois nouveaux marchés et garantir une croissance rentable et pérenne.

Fort de plus de 3 000 collaborateurs répartis dans 12 pays, BGFIBank démontre que la souveraineté financière de l’Afrique repose avant tout sur des champions continentaux capables de convertir la confiance du marché en moteurs d’industrialisation et de progrès durable.