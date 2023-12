Gabon : Désirey Minkoh hissé au firmament de la photographie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le photo-reporter gabonais Desirey Minkoh a récemment reçu une distinction lors du plus grand concours de photo du monde. Organisée par le prestigieux magazine « Photo », cette 42ème édition a vu le sacre de ce professionnel de l’image dans la catégorie reportage avec son œuvre intitulée « esprit du bwiti ».

C’est assurément une bonne nouvelle pour la fanbase du photographe. En effet, après avoir été finaliste et l’unique africain à la 9ème édition du concours artistique luxembourg Art price, la panthère a rebondi quelques semaines plus tard. Démontrant ainsi son engagement, sa volonté et sa passion pour ce secteur en pleine évolution.

Désirey Minkoh lauréat du magazine international photo

Le fondateur de Afrik images agency a su se distinguer parmi plusieurs professionnels de la photographie. Nominé dans la catégorie reportages, Desirey Minkoh a captivé les membres du jury grâce à son reportage intitulé « esprit du bwiti ». Ainsi, la panthère a été sacrée lauréate du grand concours de photo. Il faut dire que pour cette 42ème édition aucun sujet n’a été imposé par le comité d’organisation.

C’est donc grâce à sa créativité et à la qualité de son travail que le photo-reporter gabonais s’est imposé face à ses adversaires. Mettant en avant le rite Bwiti qui est une identité culturelle propre à notre pays et également la plus répandue. L’œuvre restera alors dans les annales du prestigieux magazine et sera à l’honneur dans les grands espaces culturels du monde.

Un hommage au Gabon

Selon le lauréat, ce sacre est une pierre pour la refondation de notre pays. « La photographie gabonaise contribue à son niveau à notre vers la félicité ». Au regard de ce qui précède, il convient de rappeler que Désirey Minkoh est un photo-journaliste gabonais par ailleurs fondateur d’Afrikimages Agency qui est la 1ère banque d’images d’Afrique centrale.