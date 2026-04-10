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Lambaréné : les poids lourds interdits de circulation nocturne

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 10 avril 2026 à 16h59min
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Une vue du pont d'Isaac à Lambaréné © D.R.
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Face à l’insécurité grandissante sur les routes, la municipalité de Lambaréné tape du poing sur la table. Le maire, Guy Pierre Biteghe, a signé ce mercredi 08 avril 2026 un arrêté municipal historique interdisant la circulation nocturne des poids lourds sur le tronçon de la voie nationale traversant la commune.

Cette décision radicale fait suite à une série d’accidents tragiques. Le dernier en date, survenu au village Medang Nkoghe, à 37 km de Lambaréné, a coûté la vie à plus de quatre personnes. Ce « drame de trop » a poussé les autorités municipales à user de leurs pouvoirs de police pour protéger les citoyens.

Désormais, entre 18 heures et 6 heures, les véhicules de type porte-chars et porte-conteneurs ont interdiction formelle de circuler sur cet axe stratégique. En s’appuyant sur les lois de décentralisation, la mairie entend réguler un trafic urbain devenu trop périlleux à la nuit tombée.

Une double mission : Sécurité et tranquillité

L’objectif affiché par la municipalité est clair : limiter les collisions mortelles impliquant des engins imposants durant la nuit; atténuer le vacarme sonore qui perturbe le sommeil des riverains de la voie nationale. « Il s’agit avant tout de limiter le nombre d’accidents avec pertes en vies humaines », insiste une source proche de l’hôtel de ville.

La mairie ne compte pas se contenter d’un simple avertissement. L’arrêté prévoit des mesures coercitives pour garantir le respect de la nouvelle réglementation notamment la saisie immédiate du véhicule en infraction et une amende salée comprise entre 50 000 et 100 000 francs CFA en cas de récidive.

Les recettes issues de ces contraventions seront réinjectées dans le budget communal, servant notamment au fonctionnement de la fourrière municipale. Sous la supervision du Secrétaire général de la mairie et du commandant de la police municipale, l’application de ce texte est immédiate. Par cette mesure forte, Lambaréné espère retrouver des nuits plus sûres et apaisées.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 10 avril 2026 à 16h59min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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