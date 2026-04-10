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Gabon : CLG Plus s’implante pour sécuriser les méga-projets, Cap Lopez en ligne de mire

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 10 avril 2026 à 17h09min
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Le cabinet juridique Centurion Law Group annonce le déploiement au Gabon de sa plateforme CLG Plus, dédiée au conseil à la demande. Une initiative stratégique qui vise à accompagner les grands projets extractifs, notamment le terminal GNL de Cap Lopez porté par Perenco.

Dans un contexte de montée en puissance des projets énergétiques, le Gabon attire de nouveaux acteurs spécialisés dans l’ingénierie juridique et stratégique. Le lancement de CLG Plus marque une évolution notable dans l’accompagnement des investissements structurants, en particulier dans le secteur du gaz.

Une innovation juridique au service des projets complexes

La plateforme CLG Plus repose sur un modèle de « conseil à la demande », permettant aux opérateurs de mobiliser rapidement des expertises pointues. Dans un environnement marqué par la complexité des cadres réglementaires et des montages financiers, cette approche offre une flexibilité accrue.

Elle permet notamment de « sécuriser les contrats liés à la construction et à l’exploitation des infrastructures », de « gérer la conformité environnementale et fiscale en temps réel » et « d’accélérer les prises de décision ». Autant d’enjeux critiques pour des projets soumis à des délais et des exigences techniques élevés.

Cap Lopez, vitrine de la stratégie gazière du Gabon

L’implantation de CLG Plus intervient dans le sillage du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) de Cap Lopez, situé près de Port-Gentil. Ce projet, porté par Perenco, devrait entrer en production courant 2026.

Considéré comme le fer de lance de la stratégie gazière nationale, ce terminal de liquéfaction vise à valoriser les ressources gazières du pays, tout en diversifiant les sources de revenus au-delà du pétrole.

Une structuration renforcée des investissements énergétiques

Le choix de Centurion Law Group d’accompagner ce projet souligne l’importance de la sécurisation juridique dans la réussite des investissements. En combinant innovation technologique et ingénierie contractuelle, le Gabon cherche à renforcer l’attractivité de son secteur extractif.

Cette dynamique s’inscrit dans une ambition plus large : positionner le pays comme un acteur majeur du gaz dans le golfe de Guinée. Elle traduit également une prise de conscience des autorités et des opérateurs quant à la nécessité d’un encadrement rigoureux des projets à forte intensité capitalistique.

Entre opportunité économique et exigence de gouvernance

Si cette initiative ouvre des perspectives en matière de performance et de compétitivité, elle pose également la question de la gouvernance des ressources naturelles. La capacité du Gabon à tirer pleinement profit de ces investissements dépendra de la transparence, de la régulation et de la redistribution des revenus générés.

À l’heure où le pays amorce une diversification de son modèle énergétique, l’arrivée d’outils comme CLG Plus pourrait constituer un levier structurant. À condition, toutefois, que cette sophistication juridique s’accompagne d’une exigence accrue en matière de responsabilité économique et sociale.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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