Gabon : le gouvernement teste un prototype de bateau de surveillance des pêches

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Ce vendredi 10 avril 2026, le ministre de la Mer, de la Pêche et de l’Économie Bleue Aimé Martial Massamba a procédé, au Centre d’Appui à la Pêche Artisanale de Libreville (CAPAL), au lancement officiel des essais en mer d’un prototype de bateau de surveillance des pêches de nouvelle génération. Une réponse technologique aux défis de la souveraineté maritime avec pour ambition de lutter plus efficacement contre la pêche illicite.

Inscrite dans la vision du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, cette initiative vise à moderniser les outils de gouvernance maritime et à renforcer la souveraineté nationale sur les eaux gabonaises. Lors de son allocution, le Ministre Aimé Martial Massamba a rappelé que la mer constitue un levier stratégique pour l’économie du pays, impactant directement la sécurité alimentaire et la création d’emplois.

« Face à ces enjeux, notre réponse doit être ferme, coordonnée et innovante. Le nouvel équipement présenté ici, symbolise notre détermination à protéger nos ressources marines, à garantir la sécurité de nos eaux et à préserver l’héritage que nous léguerons aux générations futures. », a souligné le membre du gouvernement.

Fruit d’un partenariat avec la société SEN Marvisa, ce nouveau prototype se distingue par ses caractéristiques techniques de pointe: une capacité de pointe atteignant 40 nœuds; une endurance de 15 heures en mer et des systèmes de détection modernes pour optimiser les interventions.

Un rempart contre la pêche illicite

L’objectif premier de cet investissement est de mener une lutte frontale contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Les essais réalisés en conditions réelles ont d’ores et déjà validé les capacités opérationnelles de l’unité, notamment sa manœuvrabilité et sa rapidité d’intervention.

Vers une flotte de surveillance renforcée

Au-delà de cette démonstration technique, le gouvernement affirme sa volonté de protéger durablement les ressources halieutiques du pays. Ce prototype n’est que la première pierre d’un édifice plus vaste : un programme de renforcement des moyens maritimes prévoit l’acquisition de nouvelles unités dans les prochaines semaines.

Avec cette montée en puissance, le Gabon réaffirme son autorité sur ses espaces marins, garantissant ainsi une gestion responsable et sécurisée de son économie bleue.