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Bien-être : les pattes de poulet, cette alimentation riche en collagène

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 22 mai 2026 à 10h56min
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Image illustrative © D.R.
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Selon une étude relayée par BBC News Afrique le 18 mai 2026 et fondée sur des données des Instituts nationaux de la santé (NIH) des États-Unis, les pattes de poulet, souvent considérées comme des déchets alimentaires, regorgent pourtant de nutriments essentiels et présentent plusieurs bienfaits pour la santé. Les spécialistes estiment notamment qu’elles sont composées d’environ 70 % de collagène, une protéine indispensable au bon fonctionnement de l’organisme.

Les professionnels de la santé soulignent que le collagène joue un rôle important dans l’élasticité et la régénération de la peau ainsi que dans la réparation des tissus. Grâce à ses effets bénéfiques sur le tissu osseux, il contribuerait également à limiter l’apparition et la progression de l’ostéoporose chez les femmes ménopausées. En plus de leur richesse en collagène, les pattes de poulet contiennent des calories, des protéines, des lipides et des glucides, ainsi que plusieurs nutriments tels que le calcium, la vitamine A et la vitamine B9.

Le collagène, un allié de la peau et des articulations

L’expert en nutrition, le Dr Sri Vidya, explique qu’avec l’avancée en âge, la production naturelle de collagène par l’organisme diminue progressivement. Cette baisse peut entraîner une perte d’élasticité de la peau, l’apparition de rides ainsi qu’une fragilisation des articulations et des os. Selon la spécialiste, le collagène contenu dans les pattes de poulet est facilement assimilé par l’organisme, permettant ainsi de tirer profit de ses propriétés. Elle précise également que la vitamine B9 présente dans cet aliment est particulièrement bénéfique pour les femmes enceintes, même si sa consommation doit rester modérée.

Les spécialistes recommandent une consommation raisonnable comprise entre 100 et 150 grammes de pattes de poulet cuites, préparées sous forme de soupe ou de sauce. Cette partie de l’animal se distingue des cuisses de poulet, qui sont composées de peau, d’os, de muscles et de tissus conjonctifs, et dont la teneur en collagène est estimée entre 30 et 35 %. Toutefois, le Dr Sri Vidya met en garde contre la consommation de pattes de poulet frites. Riches en matières grasses, en huile et en sodium, elles peuvent représenter un risque pour la santé cardiovasculaire lorsqu’elles sont consommées en excès.

Ainsi, loin d’être de simples déchets alimentaires, les pattes de poulet apparaissent comme une source naturelle de collagène et de nutriments essentiels. Consommées avec modération et préparées de manière saine, elles peuvent constituer un apport intéressant dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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